Haber: Aysun Beykoz

Güllü Yaman, yaptığı açıklamada ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız Türk ulusunun olduğunu söyleyerek “23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır düşüncesi ışığında hem saltanata hem de işgal güçlerine karşı başlatılan milli mücadele hareketiyle, ulusal egemenliğe dayalı tam bağımsız bir Türkiye'nin temelleri atılmıştır.Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920, varlığına kastedilen Ulusumuzun uyanışını; esaret zincirlerini kırarak, kendi yazgısına el koyduğu günü simgelemektedir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ve Ulusumuzun temsilcilerinin katılımıyla toplanan Büyük Millet Meclisi, bağımsızlık ve özgürlük hareketinin yürütülmesinde tarihsel sorumluluk üstlenmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın olağanüstü koşullarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi, aldığı kararlarla ulus egemenliğine dayanan Cumhuriyet yönetiminin oluşturulması, çağdaşlaşma ve aydınlanma çabalarının başarıya ulaşmasında büyük rol oynamıştır. Atatürk’ün önderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, devrimlerin gerçekleştirilmesinde yaşamsal rol üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusal egemenliğin vücut bulduğu, demokratik rejimimizin temel kurumudur. Bu nedenle Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan etmiştir.Büyük önderin Cumhuriyeti emanet ettiği çocuklar ne yazık ki son yıllarda kendilerinden büyük yüklerin taşıyıcısı olmak zorunda bırakılmış, çocukluklarını yaşayamamış ve çocuk işçi, çocuk gelin, çocuk kurban olarak gündemde yer almaya başlamışlardır. Ne yazık son yıllarda çocuklar iş cinayetlerine kurban gitmiş, her üç evlilikten biri çocuk evliliği olarak istatistiklere geçmiş ve yüzlerce çocuğun yaşam hakkı çeşitli nedenlerle elinden alınmıştır. Ayrıca eğitimde 4+4+4 sisteminin uygulamaya konulmasıyla, binlerce öğrencinin örgün eğitimi bıraktığı saptanmıştır” dedi.

“TBMM BÜYÜK YARA ALMIŞTIR”

Yaman, kuvvetler ayrılığı ilkesinin AKP iktidarı döneminde yok edilerek TBMM’nin büyük yara aldığını belirterek “ Hal böyleyken Son dönemde ülkemizde yaşanan durum hiç açıcı değildir, çağdaş demokrasilerde rejimin temelini oluşturan yasama-yürütme-yargıdan oluşan kuvvetler ayrılığı ilkesi, AKP iktidarı döneminde yok edilmiştir. TBMM büyük yara almıştır. AKP yöneticileri, bir taraftan demokrasi havarisi kesilirken, diğer taraftan da tek parti iktidarı ve başkanlık sistemiyle padişahlık rejimine özlem duymaktadırlar. Tamamıyla yolsuzluk batağına saplanmış, hukuk tanımaz, baskıcı AKP iktidarı, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve demokrasimizi taçlandıran, aydınlanma devrimimiz Cumhuriyet’in kazanımlarını yok etmek için her türlü çabayı göstermektedir. Cumhuriyetin temel nitelikleri tartışmaya açılmakta; üniter devlet yapısı hedef alınmakta; Türkiye, bir karanlığa doğru sürüklenmektedir. Çözüm süreci ile terör örgütüne her türlü taviz verilmekte, ulusal birliğimiz ve bütünlüğümüz çok ciddi tehdit altına sokulmaktadır. İşte 23 Nisan’ın bir başka anlamı ve işlevi de burada karşımıza çıkmaktadır. Bu günde vatanımızın evlatlarına ‘’Ulusal Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusundur’’ bu şuuru vermenin gayreti içerisinde olacağız. Hem de emanet edilen değerleri ve emanetlerin büyüklüğünü anlatacağız. Çünkü devletimize, cumhuriyetimizin temel değerlerine ve milletimizin bütünlüğüne yönelik saldırılar bugün olduğu gibi, yarın da devam edecektir. Gelecek nesillerin uyanık ve bu gibi düşmanca saldırılara karşı hazırlıklı olması için onlara gerçekleri anlatmalı, yüklendikleri emanetin büyüklüğünü bugünden öğretmeliyiz. 23 Nisan’da hepimizin öncelikli görevi bu olmalıdır. 23 Nisan gibi milli bayramlarımızın önemli bir anlamı daha vardır: Bu bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Bu günde bizlere bu cennet vatanı, canları ve kanları pahasına emanet eden atalarımızın emanetlerini nasıl daha iyi koruyarak ve geliştirerek, yarınlara taşıyabileceğimizi konuşmalı ve anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki, gelecek kuşaklar uyanık, kararlı ve bilinçli olabilsinler. Tarihi mirasımızı koruma ve kollama konusundaki ödevlerini yerine getirebilsinler” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELE ATEŞİNİ YAKMALIYIZ”

Yaman, açıklamasında çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak için mücadele ateşini yakmaları gerektiğini belirtti ve şu şekilde ekledi: “Bugün gelinen noktada Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bizler, sizler tüm halkımız aynı azim ve kararlılığı göstererek çocuklarımıza onurlu bir gelecek ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak için mücadele ateşini yakmalıyız. “Bu duygu ve düşüncelerle, memleketi ışığa boğacak olan çocuklarımızın ve egemenliği kayıtsız şartsız sürdürecek olan milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran ve rahmetle anıyoruz”