Uluslararası Birincilik Geldi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bu yıl 17’cisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivalinde, Yılın En İyi Lisesi kategorisinde “ALTIN” Türk Mutfağı Ekip Kategorisinde “GÜMÜŞ” Ana Yemek ve Tatlı Kategorilerinde 6 Adet Gümüş 4 Adet Broz ve 1 adet Merit alan okulumuz takım halinde 1. olmayı başardı. 25-28 Aralık 2019 tarihlerinde Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından bu yıl 17.si organize edilen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, İstanbul, Eyüp Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı. Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali olan organizasyon 16 yıldır aralıksız düzenleniyor. Dünya Aşçılar Birliği (WACS) işbirliği ile gerçekleşen organizasyon, uluslararası düzeyde gastronomi dünyasını ülkemizde ağırlıyor. Dünyanın gastronomi alanında önde gelen ülkelerinin federasyonları ve dernekleri ile gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl da geçmiş yıllardaki gibi yoğun ilgi ile karşılaştı.

Türk mutfağının dünya mutfağı ile entegrasyonunda büyük adımlar atılmasını sağlayan festival, dünya lezzetlerini İstanbul’a taşıyor. Geçmişte yapılan başarılı organizasyonlarla 4 yıl önce Dünya Aşçılar Birliği (WACS) tarafından “Kıtalar Arası (Continental)” unvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, ülkemizin öğrenci ve genç şeflerine uluslararası düzeyde yarışma imkânı sağlamasıyla da önemli bir görevi ifa ediyor. 25-29 Aralık tarihleri arasında düzenlenen festivalin gastronomi liseleri kategorisinde bu yılki şampiyonluğu alan Bolu İzzet Baysal Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü Ayhan Vural konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, “17. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivalinde Yılın En İyi Lisesi kategorisinde okulumuz altın madalya almıştır. Türk Mutfağı Ekip Kategorisinde gümüş ve Ana Yemek ve Tatlı Kategorilerinde 6 Adet Gümüş, 4 Adet Broz ve 1 adet Merit alarak takım halinde ise 1. olmuştur. Marka Şehrin Marka Okulu olmaktan öğrencilerim ve ekibim adına gurur duyuyor ve kendilerini yürekten kutluyorum. Ekibimiz bugün dönüyor. Gastronomi kenti ‘Bolu’ ve Gastronomi Okulu Bolu İzzet Baysal Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi” ifadelerini kullandı.