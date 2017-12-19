Haber: Ceylan Beykoz

18 Aralık “Uluslararası Göçmenler Günü” dolayısıyla Bolu İl Göç İdaresi Müdür Vekili Serhat Aydın, Bolu’da yaşayan Irak ve İranlı aileler ile birlikte Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Ziyarete gelen Irak ve İranlı aileler ile sohbet eden Vali Baruş, onlara Türkiye ve Bolu hakkında düşüncelerini sordu. Bu özel gün nedeniyle gerçekleştirilen ziyaret dolayısıyla misafirlere teşekkür eden Vali Baruş, ülkemizde bulunan tüm göçmenlerin Göçmenler Günü'nü kutladı.