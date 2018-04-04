Haber: Semih Baykal

Bolu Belediyesi tarafından Alpagut Mahallesi bin metrekare alanda inşa çalışmaları süren Uluslararası Köroğlu Parkı’nın ile ilgili bilgi vermek üzere Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, basın mensuplarına kahvaltı organizasyonu düzenledi. Alana yerleştirilecek dev Köroğlu heykelinin yanı sıra müze, amfitiyatro ve at gezinti alanı bulunacak park, geçen yıl “Uluslararası Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası Tasarım Yarışması”nda birinci olan Kazak Mimar Yedil Tussibbekov ve heykeltraş Murat Mansurov’un imzasını taşıyacak. Asya’dan Balkanlara uzanan 16 Türk devletini temsilen dikilecek Köroğlu heykelleriyle her ülkenin kendi Köroğlu efsanesini yansıtma imkanı bulacağı parkın simgesi dev heykelin açılışı ise eylül ayında gerçekleştirilecek 6. Köroğlu Festivali’nde yapılacak.

“HEYKELTRAŞ ÇOK GÜZEL YAPMIŞ”

Park hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz; “ Heykeltraş çok güzel yapmış. Heykel, Bolu’ya geldiğinde burası kente gelenlerin ziyaret edebileceği, buradan Bolu’yu görebileceği, fotoğraf çekebileceği, Bolu’nun algısını değiştirecek bir park olacak” diye konuştu. Kazakistan’da yaptığı görüşmelerde kendilerine her türlü desteğin verileceğinin söylendiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi; “İnşallah yavaş yavaş işler şekilleniyor. Burada ata sporumuz olan güreş yapılacağı gibi cirit ve ata binmede yapılacak. O alanları da burada toparlamaya çalışıyoruz. Atla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız görüşüyor ve revize ediyorlar. At yarışları ile de ilgili bir çalışma içerisinde arkadaşlar. Uluslararası Köroğlu Parkı, Türk Dünyası’nın yaşayan parkı haline dönüşecek. Bunun için çalışıyoruz.”

