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11 Ocak 2018 Perşembe
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    • Uluslararası seramik sergisi Bolu’da açılacak

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, uluslararası önemli bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. CERAmini adlı serginin amacı Bolu’yu bir çağdaş seramik müzesine kavuşturmak.

    11 Ocak 2018 Perşembe 10:27
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    Uluslararası seramik sergisi Bolu’da açılacak

     Haber: Gönül Olutürk

    Bolu’ya açılması hedeflenen “Çağdaş Seramik Müzesi” için büyük adım. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, II. Uluslararası Çağdaş Seramik Sergisi Şartnamesini açıkladı. Çok sayıda yerli yabancı seramik sanatçısının katılması beklenen CERAmini adlı serginin öncelikli amacı, Bolu’ya bir çağdaş seramik müzesi kazandırmak. Sergi 11 Nisan 2018 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda açılacak.

    SERAMİK İNSAN EVRİMİNİN KANITI

    Sergi Düzenleme Kurulu Başkanı ve AİBÜ GSF Seramik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Melahat Altundağ, seramiğin insanlık evriminin en önemli kanıtlarından biri olduğunu,  günümüzde kendine özgü yaklaşımları ve teknikleri ile sanat disiplinleri arasında yerini almış bir sanat dalı olduğunu açıklayarak, Macaristan, Kore, İngiltere, Endonezya, İspanya, Japonya, İsviçre ve Amerika gibi ülkelerde var olan çağdaş seramik müzelerinin Türkiye’de de yaygınlaşması için önemli bir çalışma yaptıklarını belirtti. Altundağ şunları kaydetti;” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, Türkiye’de Çağdaş seramik müzeleri kurmak amacıyla 4 yılda bir Uluslararası Çağdaş seramik sergisi düzenlemeyi planladı ve 2014 yılında birincisi düzenlendi. Almanya, Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İskoçya, Japonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malezya, Slovenya, Rusya, İsrail, K.K.T.C’ den 40, Türkiye’den ise 127 olmak üzere toplamda 167 sanatçının seramik eseri I. Uluslar arası Seramik Sergisi’nde yer aldı. Sergi yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda akademisyen, sanatçı ve izleyici tarafından büyük ilgi gördü ve katılımcılar müze oluşturma projesine eserleriyle destek verdiler.”

    SERAMİK SANATÇILARINA ÇAĞRI

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nün bu yıl ikincisi düzenlenecek uluslararası sergi ile müze oluşturma amacında olduğunun altını çizen Altundağ,  toplumun günümüz seramik sanatı özelinde sanata dair ilgisini çekmek ve bu ilginin sürekliliğini sağlamayı amaçlamadıklarını da belirtti. Altundağ, sergi katılım şartnamesinin ceramini.ibu.edu.tr internet adresinde yayınlandığını, katılacak eserlerin seçici kurul tarafından belirleneceğini ve yoğun bir katılım beklediklerini söyledi.

    CERAMİNİ II. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ SERAMİK SERGİSİ ŞARTNAMESİ

    CERAmini II. Uluslararası Çağdaş Seramik Sergisi 11 Nisan 2018 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonunda açılacaktır. Sergide yer alacak eserler, uluslararası seramik sanatçılarından oluşan bir seçici kurul değerlendirmesi sonucunda belirlenecektir. Katılımcıların aşağıda yer alan sergi şartnamesine uymaları ön koşuldur.

    ŞARTNAME

    1. Eser teması serbesttir.
    2. Eser daha önce sergilenmemiş olmalıdır.
    3. Eserin en uzun kenar ölçüsü 20 cm’yi geçmemelidir. Bu ölçüyü geçen eserler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
    4. Eserin % 80’i seramik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
    5. Eserin son 1 yıl içinde yapılmış olması gerekmektedir.
    6. Başvurular 1-20 Şubat 2018 tarihleri arasında ceramini.ibu.edu.tr internet adresinden online olarak yapılacaktır. Online sistem üzerinden kullanıcı kaydı oluşturup madde 7’de belirtilen eser bilgileri yüklenecektir. Başvuruda gönderilen görsel ile sergileme için gelen eserin aynı olması gerekmektedir.
    7. Başvuruda gönderilecek eser görsellerinin uzun kenarının en az 20 cm ve görselin 300 dpi çözünürlükte olması gerekmektedir. Aksi takdirde değerlendirilmeye alınmayacaktır.
    8. Jüri değerlendirme sonuçları 28 Şubat 2018 tarihinde ceramini.ibu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.
    9. Sergilenmeye değer bulunan eserlerin 31 Mart 2018 tarihine kadar “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 14030 Gölköy / Bolu” adresine gönderilmesi gerekmektedir.
    10. Sergi sonunda eserin kurulacak müzeye dahil edildiğine dair koleksiyon belgesi ve sergi kataloğu dijital ortamda katılımcılara iletilecektir.
    11. Sergilenecek eserlerin kargo ücreti katılımcıya aittir.
    12. Kargoda ve sergi sırasında oluşabilecek hasarlardan sergi düzenleme kurulu sorumlu değildir.
    13. Seçici kurul değerlendirilmesi sonucu sergileme alan eser sahiplerinin web sayfasında duyurulacak olan banka hesabına 50 USD katkı payını yatırarak, ödeme dekontunu ceraminiexhibition@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.
    14. Sergilenmeye hak kazanan eser sahipleri, ilgili taahhütnameyi eksiksiz olarak doldurup, imzalayarak ceraminiexhibition@gmail.com adresine göndermelidir. Aksi takdirde müze koleksiyonuna dahil edilmeyecektir.

    SERGİ SEÇİCİ KURULU

    Palma Babos (Macaristan) Namsook Chang (Güney Kore) Michael Flynn (İrlanda) Shamsu Mohamad (Malezya) Heide Nonnenmacher (Almanya) Candan Terwiel (Türkiye) Velimir Vukicevic (Sırbistan)

    DÜZENLEME KURULU

    Düzenleme Kurulu Başkanı

    Yrd. Doç. Melahat Altundağ

    Düzenleme Kurulu Üyeleri

    Yrd. Doç. Perihan Şan Aslan Yrd. Doç. Senem Aker Ensari Öğr. Gör. Mustafa Ural Arş. Gör. Şafak Çetin Özkan

    İletişim: ceraminiexhibition@gmail.com

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, Güzel

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