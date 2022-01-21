UMARIM BAZI ŞEYLER DEĞİŞMEZ !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bundan yaklaşık 4 yıl önceydi. Babam yarın hava güzel hadi bir yerlere gidelim dedi. Nereye gidelim diye düşünürken aklıma hep gitmek ve görmek istediğim Anıtkabir geldi. Ancak bir tekerlekli sandalye kullanıcısı olarak Anıtkabir’in fiziksel olarak tekerlekli sandalyeye uygun olup olmadığını bilmediğim için babama biraz çekinerek “Baba Ankara’ya Anıtkabir’e gidelim. Eğer şartlarda uygunsa ben Anıtkabir’i görmeyi çok istiyorum dedim.”

Biraz araştırmadan sonra yani daha önce gitmiş kişilere fiziksel şartları danıştıktan sonra bindik arabaya gittik Ankara’ya Anıtkabir’in asansörlerini kullanarak önüne kadar çıktık. Kapısında iki sivil giyimli asker ile karşılaştık. Rütbelerini şimdi hatırlamıyorum. Neyse kendimi tanıttım sağ olsunlar anıtkabirdeyken beni hiç yalnız bırakmadılar ve Anıtkabir’de gezilecek görülecek ne kadar yer varsa özel asansörler ve rampalar kullanarak beni gezdirdiler tabii bir yandan da her şeyle ilgili bilgi verdiler.

O gün Anıtkabir’i gezerken bir kez daha anladım. Mustafa Kemal Atatürk ve dolaysıyla onun olduğu Anıtkabir bambaşka bir dünya. Şimdi birileri bana dese hadi hazırlan Anıtkabir’e gidiyoruz. O dünyayı tekrar görmek için hemen giderim. Tabii orayı gezerken yanımdaki iki askerin benimle ilgilenmeleri her türlü bilgiyi aktarmaları ve adeta önüme çıkan ufak tefek engelleri portatif rampa asansör gibi özel araçlarla yok etmeleri gerçekten o geziyi benim için daha kıymetli hale getirdi.

Yani Anıtkabir’e gitmek isteyen fiziksel engellenen arkadaşlara şöyle diye bilirim Anıtkabir de gayet özgürce tekerlekli sandalyenizle dolaşa biliyorsunuz. Onun için gitmekten oranın havasını içinize çekmekten oradaki o duyguyu hissetmekten çekinmeyin. Fırsatınız varsa gidin görün. Şimdi tabii bunları durup dururken niye anlattığımı merak ediyorsunuz değil mi?

Takip etmişsinizdir geçtiğimiz hafta eski ünlü bir ses sanatçımız anıtkabre uğramış ve yürüye bildiği halde sanırım tekerlekli sandalye ile gezmiş en azından ben videoları izlediğimde ve haberleri okuduğumda bu kanıya vardım ve o kadar yardımcısı varken bir üniformalı asker bu ses sanatçımıza yardım etmiş. Tabii bu olay üzerine aslında söylenecek ve konuşulacak çok şey var. Ancak Ben burada birazcık yutkunarak devam etmek istiyorum…

Aslında beni burada en çok ilgilendiren o ses sanatçısına yardım etti diye görevden alınan ve hakkında soruşturma başlatılan asker, Tamam, yaptığı hata o ses sanatçısının yanında özel yardımcıları varken ve ayağa kalkabiliyorken o askerin yardım etmemesi gerekliydi. Ama şimdi bir engellenen olarak ben şöyle düşünüyorum. Umarım bu olaydan sonra oradaki askerler fiziksel olarak engellenen gerçekten yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarımıza aynı ilgiyi göstermekten çekinmezler.

Ben olayı bizzat yaşadığım için gerçekten bilmediğimiz mekânlarda özellikle anıtkabir gibi özel yerlerde yardıma ihtiyacımız oluyor. o anlarda ufacık yardımlar bile bizi büyük sıkıntılardan kurtarabiliyor. O yüzden bu olaydan sonra umarım. Anıtkabirdeki askerlerimizin bizlere yani engellenenlere olan güzel ilgisi değişmez.

Bakın arkadaşlar engellenen insanların önüne çıkan bazı engeller “hep yukarıda anlatmaya çalıştığım gibi olayların yaşanması ile ortaya çıkıyor.” Her şey iyi güderken biri çıkıp böyle olaylara sebep oluyor ondan sonra her şey zorlaşıyor. Hani sınavlarda olur ya 3 yanlış 1 doruyu siler. İşte bu tip olaylarda bazen 1 yanlışla tüm doğrular siline biliyor.

Eğer biz engelleri aşmak istiyorsak. Bu tür olaylara izin vermemeliyiz. Alet olmamalıyız. Kim olursak olalım insanların güven duygusunu zedeleyecek hareketlerden kaçınmalıyız ve bir yanlışın yapılan tüm doğruları silmesine izin vermemeliyiz. Zaten günümüzde insanlar o kadar güvensiz ve çekinerek yaşıyor ki, birde üstüne bu tip olaylar olunca güven duygusu iyice zedeleniyor.

Ben inanıyorum bu tip olaylar ne kadar az olursa o kadar özgür ve engelsiz her şeyden önemlisi daha güvenilir bir dünyada daha mutlu bir şekilde yaşarız.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren – Özge Nur Dilber – Bolci’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi konuşan Yazılar…