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Ümid Karlı, Spor Bilimleri Dekanı Oldu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Ümid Karlı düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Ümid Karlı, Spor Bilimleri Dekanı Oldu

Haber: N. Halid Altundal

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından Prof. Dr. Ümid Karlı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Spor Bilimleri Fakültesine Dekanlığına atandı. YÖK kararı sonrası BAİBÜ Spor Bilimleri Fakültesinde devir teslim töreni düzenlendi. Törene; Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, Prof. Dr. Hasan Birol Yalçın, Doç. Dr. Hanifi Üzüm, Doç. Dr. Ünal Karlı ve Fakülte Sekreter V. Nurşen Ceylan katıldı. Dekanlıkta düzenlenen törende, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Aydın Him, Prof. Dr. Ümid Karlı’ya çiçek takdiminde bulunarak görevinde başarılar diledi. Rektör Alişarlı, Dekan Karlı’ya yeni görevinin başarılar getirmesini, BAİBÜ’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Esra Perçin

Esra Perçin

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