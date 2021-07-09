Ümit: “5. OSB İlimize Hayırlı Olsun”



Haber: Yasin Bilgi

.Bolu Valisi Ahmet Ümit: “5. OSB İlimizin ve Dörtdivan İlçemizin üretimine, ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak” diye konuştu. Valilik, yeni yapılması planlanan Dörtdivan OSB için 46 firma tarafından ön talep başvurusunun yapıldığını duyurdu.

Vali Ahmet Ümit yaptığı açıklamada, “Bolu'nun ve Dörtdivan İlçemizin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak olan İlimizde 5. OSB'nin kurulması yolunda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank ve emeği geçen herkese teşekkür eder, OSB'nin bölgemize, İlimize ve müteşebbislerimize hayırlı olmasını dilerim” ifadeleriyle açıklamada bulundu.

Bolu Karma ve Tekstil İhtisas OSB, Gerede Deri İhtisas Sanayi Bölgesi ve Gerede OSB’de bulunan parsellerin hemen hemen tamamının müteşebbislerimize tahsis edilmesinden dolayı kurulması planlanan Dörtdivan OSB’nin yer seçimi talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

İlimiz Merkezde bulunan Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunun 85 parselin tamamının, Gerede İlçemizde bulunan Gerede Deri İhtisas Sanayi Bölgesi’nde bulunan 129 parselin 127’sinin ve Gerede Organize Sanayi Bölgesinde ise 46 parselin tamamının müteşebbislerimize tahsis edilmiş olması sebebiyle İlimizde yeni bir OSB kurulması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Ankara-İstanbul illerine ve Filyos Limanı ile Karadeniz Ereğli Limanına yakınlığı, çarpık sanayileşmenin önüne geçilecek olması nedeniyle Dörtdivan İlçemizde yeni bir OSB’nin kurulması büyük önem arz etmektedir.

Valiliğimizin öncülüğünde Dörtdivan Belediyesi, Bolu İl Özel İdaresi ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, Dörtdivan İlçesi, Doğancılar ve Gücükler Köyü sınırları içerisinde kalan Anadolu otoyolu (TEM İstanbul Ankara otoyolu) kenarında 65,77 ha üzerine kurulması planlanan Dörtdivan OSB’nin yer seçimi talebi yapılmış ve yer seçimi talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca uygun görülmüş olup bölgede etüt çalışmalarına başlanacaktır.

İlimizdeki mevcut OSB’lerde bulunan parsellerin hemen hemen tamamının müteşebbislerimize tahsis edildiğinden yeni yapılması planlanan Dörtdivan OSB için 46 firma tarafından ön talep başvurusu yapılmıştır.

İlimizin ve Dörtdivan İlçemizin üretimine, ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak İlimizin 5. OSB'nin bölgemize, İlimize, müteşebbislerimize ve Bolulu Hemşehrilerimize hayırlı olmasını dileyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, “İlimizin 5. OSB olan Dörtdivan OSB’nin kurulmasında başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.