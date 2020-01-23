Ümit Kurt ile yollar ayrıldı

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligde ikinci yarıya da kötü başlangıç yapan ve sahasında Osmanlıspor’a 2-0 kaybederek 17.sıraya gerileyen Boluspor’da sular durulmuyor. Kırmızı beyazlılar savunma oyuncusu Ümit Kurt ile yollarını ayırdı. 2018-2019 sezonu sonunda kırmızı beyazlılarla sözleşmesini tek taraflı fesh eden Ümit Kurt daha sonra sezon öncesi bir kez daha Bolu’nun yolunu tutmuştu. Ligde sıkıntılı günler geçiren kırmızı beyazlılarda bir süredir sakatlığından dolayı forma giyemeyen savunma oyuncusu Ümit Kurt ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin fesh edildiği belirtildi. Boluspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Kulübümüz, Profesyonel futbolcu Ümit Kurt ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Ümit Kurt'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020, 13:12