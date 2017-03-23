Haber: Kasım ŞAHİN

Öğle saatlerinde Bolu’ya gelen ve muhalif grupla birlikte esnaf gezileri gerçekleştiren Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Türk Ocakları Bolu Şubesi ziyareti sırasında, Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ile yaklaşık 40 kişilik ülkücü tarafından protesto edildi. Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile sivil polis takviye edildi. Ülkücüler; “Devlet başına Devlet gelecek. Hareketin lideri Devlet Bahçeli. Vur de vuralım, öl de ölelim. Hainler dışarı” diyerek slogan attıktan sonra tekbirlerle ülkü ocakları binasına döndüler.

GAZOZ PANKARTI

Bolu Ülkü Ocakları, protestodan önce ocak binasına, üzerinde Ümit Özdağ’ın resminin bulunduğu ve az sayıda vatandaşla yaptığı görüşme ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 18.03.2017 tarihinde Elazığ İstasyon meydanında kalabalık gruba yaptığı konuşma fotoğrafı asıldı. Afişin üzerine de Ümit Özdağ’ın resminin bölgesi Gazoz olma, Bahçelinin fotoğrafına ise Efsane ol yazısı yazıldı.

VATANDAŞLARIMIZA ŞEREFSİZ DİYEN MİLLETVEKİLİNİ BOLU’DA İSTEMİYORUZ

MHP il binası önünde açıklama yapan MHP il başkanı Adem Evcil, ülkü ocaklarının yaptığı protestonun evet yada hayır ile uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını ifade ederek, “vatandaşımız ister evet der ister hayır der. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı’na hakaret eden, evet diyen sosyal medya üzerinden, kendilerini ülkücü sanan bir takım kişiler tarafından vatandaşımıza şerefsiz diyen bu tür grupları Bolu’da istemiyoruz. İçine CHP kaçmış, içine HDP kaçmış MHP’lileri görmek istiyorsanız bakın meydana. İşte bu şerefsizlere sürekli lidere sosyal medya hesaplarından küfür eden insanlar. Evet diyen vatandaşlarımıza hakaret eden insanlar. CHP’nin kuyruğuna takılmış MHP’lilere bakın, HDP’nin kuyruğuna takılmış MHP’lilere bakın. Buradan herkese sesleniyorum. MHP Genel Başkanı görevinin başındadır. İl başkanı, ocak başkanı görevinin başındadır. Milliyetçi, ülkücü hareket adına Bolu’da konuşacak herkes görevinin başındadır. Herkes haddini bilsin. Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkü Ocakları referandumda milletinin yanında evet diyor. Geriye kalan herkesin verdiği karar kendini bağlar” dedi.