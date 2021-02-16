Ümit’ten kış lastiği ve zincir uyarısı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği, Karayolları 41. Şube Şefliği ve Anadolu Otoyolu ve D100 yollarında bulunan karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Ümit, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için il genelinde karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Vali Ümit, "Ekiplerimiz il genelinde yürütülen kar kürüme ve tuzlama faaliyetlerine 24 saat esasına göre devam etmekteler” dedi.

KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR UYARISI

Yoğun kar yağışıyla birlikte soğuk havanın don ve buzlanmaya sebep olduğuna değinen Vali Ümit, "Sürücülerimizin hem kendilerinin hem de trafiğin güvenliği için araçlarında kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

EKİPLERE TEŞEKKÜR

Vali Ümit,"Valiliğimizin kontrol ve koordinesinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren güvenlik kuvvetleri, İl Özel İdaresi, Karayolları ve Otoyol Şeflikleri ekiplerimize teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim" dedi.