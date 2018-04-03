Haber: Ceylan Beykoz

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) görevli Bolu ilimizden sekiz (8), Bolu UMKE Koordinatörlüğüne bağlı Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden 18 olmak üzere toplamda 26 UMKE personeli Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürütmüş olduğu Fırat kalkanı, Zeytin dalı harekatında Kilis Çobanbeyli sınır boyunda kurulan Sahra Hastanesinde görev yapmak üzere bugün görev yapacakları bölgeye yola çıktılar.

Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin DEMİRKOL, Bolu ilimiz ve UMKE Bolu Koordinatörlüğümüze bağlı 3 ilden toplam 26 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na sağlık hizmeti desteği vermek üzere Kilis’e yolcu edildiğini söyledi.

Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden toplam 26 kişilik ekibin Sağlık Bakanlığı tarafından Sahra hastanelerinde görevlendirildiğini ve UMKE ekibinin orada 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak Mehmetçiklerimize destek olacağını belirten DEMİRKOL, “Ekibimle gurur duyuyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun.” diyerek Acil, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet BALCI ve yönetim ekibi ile personelini yolcu etti.