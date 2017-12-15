Haber: Semih Baykal

İki yılı aşkın süredir partinin il başkanlığını yapan Nurettin Doğanay, yeni parti binasında düzenlediği ilk basın toplantısı ile gerçekleştirecekleri kongre ile ilgili bilgiler verdi. Düzenlenen toplantıya AK Parti’nin tüm il teşkilatları katılırken, Doğanay; “31 Aralık 2017 Pazar günü saat 12.00’da Karaçayır’da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kapalı Spor Salonu’nda il kongremizi Allah nasip ederse sizlerle birlikte, uzun süren hasretin sonunda 2009 yılından sonra kavuşacağız ve il kongremizi gerçekleştireceğiz” dedi. İl Başkanı Doğanay açıklamasının devamında “Ümmetin umudu, mazlumların sesi genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve aynı zamanda teşkilatlarımızın ağabeyi olan Sayın Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş’a şükranlarımı sunuyorum. Bir teşekkürüm de ülkemizin istiklal ve istikbaline yapılan 15 Temmuz Hain Darbe girişimini beraber püskürttüğümüz dava arkadaşlarıma. Yeni dönemde tek gayemiz Bolu AK Parti teşkilatlarının birliği. Birlik dirliği getirir. Dirlik hizmete vesile olur. 31 Aralık Pazar günü ümmetin umudu Sayın Cumhurbaşkanımızı Köroğlu’nun torunlarına yakışır bir şekilde coşkuyla karşılamaya AK Parti Teşkilatları ve tüm Bolu halkımızı davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“O KADAR DA BÜYÜTÜLECEK BİR OLAY DEĞİL”

Doğanay’ın konuşmasının ardından başkanlar gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan ise kendisine sorulan heyelan sorusuna o kadar büyütülecek bir olay olmadığını söyleyerek; “Göynük’te maalesef üzücü bir toprak kayması yaşandı. Yalnız bu o kadar da büyütülecek bir olay değil. Olayın olduğu andan itibaren biz olayı takip ediyoruz. Olay yerinde vatandaşlarımızla görüştük, şu anda herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. İl başkanımız ve Valimiz ile beraber öğleden sonra orada olacağız ve olay yerinde inceleme yapılacak. Yetkililer de kaymanın neden kaynaklandığına dair teknik inceleme yapıyor. Bu teknik inceleme yapılmadan konu hakkında açıklama yapılamaz. Bolu basınında benim ağzımdan yağmur ve kar sularından dolayı olduğundan bahseden açıklamalar var. Bu gerçeği yansıtmıyor. Ben böyle bir açıklama yapmadım” dedi.