banner133

banner101

15 Aralık 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Ümmetin umudu geliyor”

    Bolu AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay AK Parti’nin 6.Olağan Kongresi hakkında ilgili kamuoyuna bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Doğanay, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geleceğini duyurdu.

    15 Aralık 2017 Cuma 12:52
    Bu haber 28 kez okundu
    “Ümmetin umudu geliyor”
    Foto galeriye git

    Haber: Semih Baykal

    İki yılı aşkın süredir partinin il başkanlığını yapan Nurettin Doğanay, yeni parti binasında düzenlediği ilk basın toplantısı ile gerçekleştirecekleri kongre ile ilgili bilgiler verdi. Düzenlenen toplantıya AK Parti’nin tüm il teşkilatları katılırken, Doğanay; “31 Aralık 2017 Pazar günü saat 12.00’da Karaçayır’da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kapalı Spor Salonu’nda il kongremizi Allah nasip ederse sizlerle birlikte, uzun süren hasretin sonunda 2009 yılından sonra kavuşacağız ve il kongremizi gerçekleştireceğiz” dedi. İl Başkanı Doğanay açıklamasının devamında “Ümmetin umudu, mazlumların sesi genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve aynı zamanda teşkilatlarımızın ağabeyi olan Sayın Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş’a şükranlarımı sunuyorum. Bir teşekkürüm de ülkemizin istiklal ve istikbaline yapılan 15 Temmuz Hain Darbe girişimini beraber püskürttüğümüz dava arkadaşlarıma. Yeni dönemde tek gayemiz Bolu AK Parti teşkilatlarının birliği. Birlik dirliği getirir. Dirlik hizmete vesile olur. 31 Aralık Pazar günü ümmetin umudu Sayın Cumhurbaşkanımızı Köroğlu’nun torunlarına yakışır bir şekilde coşkuyla karşılamaya AK Parti Teşkilatları ve tüm Bolu halkımızı davet ediyorum” şeklinde konuştu.

    “O KADAR DA BÜYÜTÜLECEK BİR OLAY DEĞİL”

    Doğanay’ın konuşmasının ardından başkanlar gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan ise kendisine sorulan heyelan sorusuna o kadar büyütülecek bir olay olmadığını söyleyerek; “Göynük’te maalesef üzücü bir toprak kayması yaşandı. Yalnız bu o kadar da büyütülecek bir olay değil. Olayın olduğu andan itibaren biz olayı takip ediyoruz. Olay yerinde vatandaşlarımızla görüştük, şu anda herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. İl başkanımız ve Valimiz ile beraber öğleden sonra orada olacağız ve olay yerinde inceleme yapılacak. Yetkililer de kaymanın neden kaynaklandığına dair teknik inceleme yapıyor. Bu teknik inceleme yapılmadan konu hakkında açıklama yapılamaz. Bolu basınında benim ağzımdan yağmur ve kar sularından dolayı olduğundan bahseden açıklamalar var. Bu gerçeği yansıtmıyor. Ben böyle bir açıklama yapmadım” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, AK, Parti, İl, Başkanı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Göl-Cük
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ÖFKENİZİ BİRİKTİRİN !
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÜRETİMDE BENDE VARIM
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Siyaset Zor İş
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Neden yazmıyorsun
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “BOLU’NUN ŞEFLERİ İŞİN MUTFAĞINDAN SESLENİYOR” PANELİNDEN …
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz İnsan Hayatına Dokunmak
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MUSTAFA NAMDAR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEDEN?(ler)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (IV)
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CİHATÇI RIZA'NIN ALTINLARI
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Suat Tosun Suat Tosun KENT AĞAÇLARI YALNIZCA PAHALI SÜS MÜDÜR?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MÜLKİYE
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 5X5 BOLUSPOR (Analiz)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner109