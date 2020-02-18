Umreciler dualarla uğurlandılar

Haber: N. Halid Altundal

Diyanet işleri Başkanlığının umre organizasyonu ile ilimizden Özel Bolu-3 turu ile umreye gidecek 182 kişi için uğurlama töreni yapıldı. Cumartesi günü Bolu Şehirlerarası Terminalinde yapılan programa İl Müftüsü Orhan Genç, Müftü Yardımcısı Ahmet Halıcı, Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Baruğ, Hac ve Umre Hizmetleri Büro Personeli, Din Görevlileri, bayan irşat görevlisi ve umreye gidecek vatandaşların yakınları katıldı. Umreye gidecek olan vatandaşlar İl Müftüsü Orhan Genç’in uğurlama duası ile kutsal topraklara uğurlandılar.