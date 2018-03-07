Haber: BMA

Konuya ilişkin Mengen Belediye Başkanı Turan Bulut şu açıklamayı yaptı; “İlçemizde 7 yıldır eğitim ve öğretimini sürdüren Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün, Gölköy Kampüsü’ne taşınmasına ilişkin bir girişimin başlatıldığı haberleri ilçemizde büyük bir üzüntü ve tepkiyle karşılanmıştır. Mengen Kampüsü ihalesi aşamasında bu durumun ortaya çıkması halkın konuya ilişkin duyarlılığını daha da büyütmüştür. Ancak gerek Rektörlüğün 2 Mart 2018’de basına yansıyan açıklamalarından gerekse 5 Mart’ta, Merhum İzzet Baysal’ı anma etkinliklerinde Sayın rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Sayın Ahmet Baysal ile yaptığım görüşmelerden konuyla ilgili edindiğimiz izlenimler, bölümün, Mengen’den taşınmasına yönelik bir eğilim olmadığı yönündedir. 8 Mart tarihinde yapılacak olan senato toplantısında olumlu değerlendirme yapılacağı umudu bir kat daha artmıştır. Esasen Mengen halkı ve duruma tepki gösteren kişi ve kurumların Üniversitemiz Rektörlüğüne karşı bir duruşu söz konusu değildir. Sadece ekonomik, sosyal, kültürel vb. nedenlerle ilçemizde elde edilmiş kazanımlara sahip çıkma konusundaki yüksek duyarlılık söz konusudur. Bu duyarlılığın da Üniversitemiz ve rektörlüğümüzce hoş karşılanmasını, varsa maksadı aşan tepkiler nedeniyle de Üniversite çevrelerimizden özürlerimizin kabulü beklentisi içinde olduğumuzu bildiririz. İlçemizde eğitim gören her öğrencimiz bizlerin evlatları kadar değerli ve kıymetlidir. Belediyemizce her ay bir gün öğrencilerimizle toplantılar düzenleyerek bundan sonrada sorunlarına çözümler üretmeyi birlikte bilimsel, sosyal-kültürel etkinlikleri gerçekleştireceğimizi bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Mengen misafirperverliğimizi göstermeye devam edeceğimizin sözünü halkım adına veriyorum. Bu süreçte Sayın Valimiz Aydın Baruş Bey’e Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Alişarlı Bey’e İzzet Baysal Vakfı Başkanı Sayın Ahmet Baysal Bey’e, yerel ve ulusal basınımıza, sivil toplum örgütlerimize, tüm siyasi parti temsilcilerine ve Mengen halkına göstermiş oldukları duyarlılık nedeniyle yürekten teşekkür ediyorum. Saygıyla kamuoyuna duyurulur.”