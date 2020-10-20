Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplandı

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığının 81 il Valiliğine gönderdiği “Koronavirüs Salgını Tedbirleri” konulu ek genelgesi kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı, Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında yapıldı. Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu’nda Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ile İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi üyeleri katıldı.

Koronavirüsle mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair TAKİP, DENETİM, UYARI ekseninde mevcut durumun analiz edildiği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı’nda, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelge doğrultusunda alınacak yeni tedbirler değerlendirildi.

Salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel yönetimlerin) takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususların görüşüldüğü toplantıda, denetimler, alınan tedbirlerle ilgili anons ve duyuruların etkinliği, temaslı bildiriminin daha etkin sağlanması ile HES uygulamalarının entegrasyonları görüşülerek karara bağlandı.