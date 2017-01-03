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    • Umut Oran sordu YSK Şok açıklamada bulundu

    Bir dönem Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığını yapan CHP’li Umut Oran, Yüksek Seçim Kurulu’na sorduğu soruya yönelik YSK’dan şok açıklama geldi.

    03 Ocak 2017 Salı 15:10
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    Umut Oran sordu YSK Şok açıklamada bulundu

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yüksek Seçim Kurulu YSK Başkanı Sadi Güven, 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın sorusu üzerine, aralarında 3 Kurul üyesinin de bulunduğu toplamda 298 hâkim ve zabıt katibi personelin Fetullah Terör Örgütü #FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığını, tutuklu olarak yargılamalarının sürdüğünü bildirdi. Umut Oran, bundan sonra da YSK’da benzeri bir yapılanmanın olmayacağının garantisini kimsenin veremeyeceğini belirterek “Gerekirse TBMM’de bağımsız bir denetim komisyonu kurularak şimdiden gerekli önlemler alınmalı ve gelecek seçimlerin tartışmasız, tarafsız sonuçlanması sağlanmalı” dedi.

    298 HAKİM VE ZABIT KATİBİ FETÖ’CÜ

    CHP’li Umut Oran, Bilgi Edinme Yasası kapsamında YSK’ya başvurarak, kurumda FETÖ’cü olduğu için hakkında inceleme yapılan YSK Üyesi, personel bulunup bulunmadığı, varsa bu kişilerin isimlerinin ne olduğu ve haklarında hangi işlemlerin yapıldığının açıklanmasını istedi.

    Başvuruyu yanıtlayan YSK Başkanı Sadi Güven, 11 Yüksek Mahkeme üyesinden oluşan Yüksek Seçim Kurulunda görev yapan 3 üyenin tutuklandığını, il seçim kurulu başkanlarından 11, il seçim kurulu üyesi 59, ilçe seçim kurulu başkanı 210 hâkimin de görevden uzaklaştırıldığını, tutuklandığını bildirdi. Sadi Güven, YSK’da toplam 523 seçim müdürü, 1254 zabıt katibi ve 158 hizmetlinin görev yaptığını belirterek, bu personelden 15 zabıt katibinin de FETÖ gerekçesiyle görevden uzaklaştırılarak tutuklandığını bildirdi.

    SEÇİM İŞLEMLERİ SORUSU YANITLANMADI

    YSK Başkanı Sadi Güven’in, Umut Oran’ın, “İlişiği kesilen FETÖ'cü personeliniz varsa bu kişiler seçim iş ve işlemlerinde hangi yetkilere haiz olarak görev yaptılar? Varsa FETÖ mensubu personelinizin seçim iş ve işlemleriyle ilgili olarak geçmişe dönük herhangi bir inceleme yapıldı mı, yapıldıysa sonuçları nedir?” sorularını yanıtsız bırakması ise dikkat çekti.

    BUNDAN SONRA DA OLMAYACAĞININ GARANTİSİ YOK!

    Bu yanıtı değerlendiren Umut Oran, “Bundan sonra da benzeri yapıların oluşmayacağının garantisini kim verebilir? Acilen gelecek seçim ve halkoylamalarının tartışmasız ve tarafsız sonuçları ortaya koyması için gerekli önlemler şimdiden alınmalı. TBMM’de oluşturulacak bağımsız bir komisyon da denetim amacıyla devreye sokulabilir” açıklamasını yaptı.

    Anahtar Kelimeler: Bir, Dönem, Bolu, Ticaret, Sanayi

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