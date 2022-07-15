Umut Oran: Türkiye, Cumhuriyet tarihinde hiç bu kadar kötü yönetilmedi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önemli kademelerinde görev yapan ve parti içinde önemli misyonlar üstlenen Umut Oran, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu gazeteniz Olay Gündem’e değerlendirdi.

Oran siyasi olarak hedefini ise, “Türkiye, Atatürk'ün işaret ettiği gibi, muasır medeniyet çizgisinin ötesine geçebilecek noktaya gelene kadar, siyasete devam edeceğim. Ömrümün son nefesine kadar bu çaba içerisinde bulunacağım” şeklinde açıkladı.

DEVLET SORUNLARI ÇÖZEN DEĞİL, SORUNLARIN KENDİSİ HALİNDE

“Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar ekonomik olarak da, sosyal olarak da hakikaten çok kötü durumda. Sadece ekonomi çok kötü yönetilmiyor veya ekonomik olarak insanlar çok büyük sorunlar yaşamıyor. Hemen hemen devletin sorunları çözmesi gerektiği her alanda devlet sorunları çözen değil, sorunları kendisi halinde. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet tarihinde hiç bu kadar kötü yönetilmemişti. Tabii ekonomi en can alıcı konu ama hukuk, yargı, dış politika ve ulusal güvenlik de çok önemli.”

TÜRK MİLLETİ HAKETMEDİĞİ BİR SÜREÇ YAŞIYOR

“İş dünyasının sorunları var. İşçinin sorunları var. Emeklinin sorunları var. Esnafın sorunu var. Çiftçinin sorunu var. Türkiye sorunlar yumağı ve bu sorunları çözmesi gereken siyasi iktidar, yirmi yıldır bu sorunları daha çözülemez hale, kör düğüm haline getirdi. İnsanlar kör düğümü açamıyorlar, açmaya çalışıyorlar. Herkes bu kör düğüm, bu karanlık, bu belirsizlik ve bu kaos içerisinde korku duyuyor, endişe duyuyor. Türk milletinin hak etmediği bir süreç yaşıyoruz maalesef.”

SİYASET MAKAM MEVKİ ADINA YAPILMAMALI

Yaşanılan bu süreçte siyasi hedeflerinin ne olduğunu sorduğumuz Oran, düşüncelerini şu cümlelerle dile getirdi.

“Siyasete girerken ister unvanınız olsun, ister bir göreviniz olsun veya olmasın, Türkiye'de siyaset sisteminin düzelmesi için daha iyi bir sisteminin kurulması, inşa edilmesi için mücadele edeceğimin sözünü vermiştim. Milletvekilliğim 2015 yılında bitti. Ama ben o günden bugüne yani 2015’ten sonra da Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle beraber hem bir taraftan siyaset sisteminin daha iyi işleyebilmesi için hem bir taraftan vatandaşın, halkın sorunlarının giderebilmesi için çalışmalara devam ediyorum.”

“Siyaset bir ideolojide bir amaç uğruna yapılmalı. Yani bir makam, bir mevki adına yapılmamalı. Halka hizmet için yapılmalı. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Milletvekiliyken veya Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısıyken görevlerimde neler yapıyorsam görevlerim bittikten sonra da aynı şekilde o alanlarla, o sorunlarla ilgili çalışmalara devam ettim. Çalışmaya da devam ediyorum. Ülkenize ve halkınıza hizmet etmek için makama mevkiye ve unvana ihtiyaç olmaz.”

ÖMRÜMÜN SON NEFESİNE KADAR

“Siyasete devam edeceğim. Ta ki daha iyi bir Türkiye’ye halkımız kavuşana kadar. Daha iyi bir anayasaya, daha kucaklayıcı, kapsayıcı bir anayasaya kavuşana kadar. Katılımcı, çoğulcu, daha demokratik bir seçim kanunu, siyasi partiler yasası, meclis iç tüzüğü, yerel yönetimler reformu, yani bunlar yapılana kadar ve Türkiye Atatürk'ün işaret ettiği gibi muasır medeniyet çizgisinin ötesine geçebilecek noktaya gelene kadar. Ömrümün son nefesine kadar bu çaba içerisinde bulunacağım.”

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022, 17:09