Umut Oran yıllardır süren adalet mücadelesini kazandı

Haber: Uğur Balaban

2015 seçimleri öncesinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzeçebi hakkında “Cumhurbaşkanı'nın kızı Sümeyye Erdoğan'a suikast hazırlığı yapıldığı” iddiası ülke gündemine oturmuştu. Umut Oran iddiaları ‘iftira’ olarak değerlendirip hukuk mücadelesini başlatmıştı.

Akşam Gazetesi aleyhine açtığı hakaret ve iftira davası, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, habere dayanak olarak gösterilen sahte yazışmaları dikkate almadan hakaret ve iftira suçunun oluşmadığına karar verdi.

BANA KURULAN KUMPAS…

Umut Oran da, kararı temyiz ederek davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyaya 1. Ceza Dairesi baktı ve haberlerin gerçek dışı olduğu, haberde kullanılan görsellerin de üretildiği iddiasının araştırılması gerektiğine hükmederek, yerel mahkemenin kararını bozdu. Umut Oran, bu kararı şöyle değerlendirdi;

“Bana kurulan kumpas, 7 yılın sonunda çöktü. Şimdi de gazetecilik kisvesi altında tetikçiliğe soyunan sözde gazetecilerin hukuk karşısında hesap verme dönemi başladı. Ancak bu mesele, komplonun arkasındaki gerçek güçler ve amaçları ortaya çıkana kadar kapanmamalı.”

SUÇLULAR CEZALANDIRILMALI

“Zira masa başında oturup, tamamen hayali ifadelerle ve sahte delil üretme girişimleriyle Türk milletini kandırmanın bir bedelinin olduğu görülmeli. Beni ve partimi hedef alan bu alçakça kumpasın bir benzerinin daha imal edilmemesi için konu tüm yönleriyle araştırılarak suçlular cezalandırılmalı.”

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK.

“Ben, Türk milletinin bu davayı en başından beri (kumpas) olarak gördüğünü biliyorum. Bana gittiğim her yerde gösterdikleri sevgiyi, güveni ve desteği asla unutmayacağım. Bu yüzden Türk milletine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bütün çabam, milletimin daha gelişmiş bir ülkede, huzur ve refah içinde yaşaması çabasıdır. Mücadelem, devam edecek. Gerçekler tamamen ortaya çıkacak.”