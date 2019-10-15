Umut Oran’dan hükümete uyarı

Haber: Ceylan Beykoz

PKK/PYD/YPG’nin insanlık suçu işlediğine dair hazırlanmış olan birçok uluslararası kurum kuruluş raporu bulunduğunu anımsatan Umut Oran, “AKP; doğru konuları, doğru zamanda ve uygun mecralarda yeterince güçlü şekilde gündeme getiremediği ve dış politikadaki olayları iç politikada kullanabilmek için her meseleyi abartarak iç kamuoyuna sunduğu için bugün tüm dünya kamuoylarında ‘Türkiye ve Türk karşıtı bir tutum’ görülmektedir” dedi. Gelinen bu noktanın ana sebeplerinden birisinin, iktidar bloğunun on yıllardır aralıksız olarak hedef aldığı “Dışişleri” çalışanları olduğunu belirten Umut Oran, “’Monşer’ denilerek aşağılanan meslek erbapları tasfiye edilirken yerlerine hiçbir liyakati olmadığı halde parti yandaşları doldurulmuş ve Türkiye’nin tüm dünyaya kendini anlatması engellenmiştir” dedi. CHP adına yıllarca AKP’nin eksik bıraktığı alanları doldurduklarını vurgulayan Umut Oran, “İktidar bloğunun partizanlığı bırakarak aklın ve bilimin ışığında yeni bir kamu diplomasisi hamlesi yapması gerekmektedir. Böylesi bir kampanyayı yürütecek kadrolar, AKP’nin ‘eski Türkiye’ adı altında tasfiye ettiği Dışişleri personeli arasında mevcuttur” dedi.

Umut Oran, konuyla ilgili olarak bugün yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları ifade etti:

Tek kutuplu dünyanın yerini çok kutuplu dünyaya bıraktığı, bölgesel ve küresel hakimiyet alanlarının her gün el değiştirdiği bir zaman diliminde kahraman Türk Ordusunun başlattığı, Barış Pınarı Harekâtı; gerek Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51.maddesinde ele alınan Meşru Müdafaa Hakkı ilkesine dayanması, gerekse de insanlık ve savaş suçları işlediği tescillenmiş PKK/PYD/YPG ve IŞİD’in bölgede yarattığı terör ortamını ortadan kaldırmayı hedeflemesi açısından büyük önem arz etmektedir. Türk Ordusu, bu harekatla beraber, Suriye’nin kuzeyinde, PKK/PYD/YPG terör örgütleri tarafından sürekli baskı altında tutulan pek çok etnik kökenden grubun “özgürleşmesine” ve ölüm korkusu olmadan yaşamalarına da katkı sağlamış olacaktır.

“AKP, Türkiye demek değildir”

Kahraman Ordumuzun, gözü pek ve fedakâr evlatlarının yürüttüğü operasyonda, tüm siyasilere düşen görev, gerçekleri dünyaya anlatmak ve Mehmetçiğin moralini yüksek tutmaktır. İktidar “akıla ve bilime” dayanmayan, dar bakış açısına sahip uygulamalarından derhal vazgeçerek “Türk milletine karşı yürütülen” kampanyalara cevap vermelidir. Aksi halde yeniden “kandırılmak” gibi sorunla karşılaşılabilecektir. Bu noktada, her bir vatan evladının “iktidarı” uyarmak ve terörle mücadelede olan haklılığımızın tüm dünyaya anlatılması için talepte bulunmak hakkı vardır. Asla unutulmamalıdır ki AKP, Türkiye demek değildir. Türkiye ve Türk milleti, iktidar bloğunun hayal edemeyeceği kadar “büyüktür.”