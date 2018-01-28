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    • Umut Oran’dan onurlu istifa

    Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevini 3 yıldan bu yana sürdüren Umut Oran istifa ettiğini açıkladı.

    27 Ocak 2018 Cumartesi 21:26
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    Umut Oran’dan onurlu istifa

    Haber: Semih Baykal

    Umut Oran, Sosyalist Enternasyonal’in Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Kuzey Batısında bulunan Afrin’e düzenlenen operasyonlarla ilgili “SE, Suriye’deki Yeni İnsani Felaket Konusunda Uyarıyor!” başlık bir açıklamayı kendisine danışmadan yayınlamasına sert tepki göstererek 3 yıldır Başkan Yardımcılığını yürüttüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. Oran istifasını şu sözlerle açıkladı;  “Benim için siyaset; şartlar ne olursa olsun makam ve unvan peşinde koşmak değil, bedeli ne olursa olsun vatanın ve milletin bekası için ilkeli durmayı başarmak ve zamanı gelince taşınan tüm unvanlardan vazgeçebilmektir. Cumhuriyetimizin kurucusu ve CHP’nin ebedi Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendiğim ilk şey: Bireysel ikbali yok sayıp milletin bekası için mücadele etmektir. Bu anlamda siyasi hayatımda attığım her adımda referansım büyük Türk milleti ve onun bekası olmuştur. 2015 yılından beri üzerimde taşıdığım Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevimden Enternasyonal tarafından 25 Ocak 2018 gece yarısında yayınlanan “SE, Suriye’deki Yeni İnsani Felaket Konusunda Uyarıyor!” başlıklı açıklama sebebiyle istifa ediyorum. Zira Mehmetçiğin Türkiye’yi tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadelesinde haklı olduğuna ve hiçbir gerekçenin eli kanlı terör örgütlerine karşı mücadeleye darbe vurmaması gerektiğine inanıyorum. Açıklanan metnin “bölgede yaşanan süreçleri doğru analiz etmediğini, emperyalist ülkeler ABD ve batı tarafından sınırsızca silahlandırılan, her türlü eğitimle yetiştirilen terör örgütü PKK/YPG’yle ilgili uluslararası toplumu doğru bilgilendirmediğini ve Suriyelilerin tamamının söz hakkı olan Suriye Devletinin bütünlüğünü yeterince gözetmediğini” düşündüğüm için “kabul edilemez” buluyorum.

    Anahtar Kelimeler: Sosyalist, Enternasyonal, Başkan, Yardımcılığı, Görevini

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