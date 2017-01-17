Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maça haftaiçi ve öğle saati olması nedeniyle ilgi çok azdı. 2 takım için de gruptan çıkma açısından büyük önem taşıyan mücadelede taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Boluspor puanını 5'e, Kayserispor ise 7'ye yükseltti. Kırmızı-beyazlılar grupta çıkma şansını böylelikle son haftaya bırakmış oldu. Boluspor son hafta Darıca ile dışarda, Kayserispor ise Beşiktaş ile kendi sahasında oynayacak.

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp, Özgür Ertem, Osman Karakaş, Yiğit Peşin

Boluspor: Erdi, Arapi, Guido (79.dk.Mücahit), Abdülkadir, Necati, Musa Sinan (59.dk.Poepon), Fatih Nurullah, Hakan, Yusuf Emre, Kadir (67.dk.Burak), Vrede

Kayserispor: Ahamada, Anıl, Levent, Kubilay, Umut Sönmez, Furkan, Stevanovic (46.dk.Kana Bıyık), Murat, Mert, Erdem Onur (46.dk.Deniz), Ufuk

Sarı Kartlar: 45.dk.Anıl (Kayserispor), 45.dk.Arapi, 48.dk.Fatih Nurullah, 73.dk.Abdülkadir, 80.dk.Burak (Boluspor)

Maçtan Dakikalar

18.dk: Erdem Onur Kubilay'ın pasında Erdi ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Erdi başarılıydı.

29.dk: Vrede savunma arkasına sarktı, pasında % 100 pozisyondaki Yusuf Emre topa vuramayınca Boluspor net golden oldu.

43.dk.Kullanılan serbest vuruşta boş pozisyondaki Furkan kötü vurunca Kayserispor net golü kaçırdı. İlk yarı golsüz eşitlikle noktalandı.

49.dk: Guido güzel hareketlerle sonrası Vrede'yi gördü. Bu oyuncu boş pozisyonda hafif çaprazdan sert vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

62.dk: Poepon cezasahası dışından çok sert vurdu, top az farkla auta gitti.

67.dk: Hakan ortaladı Guido boş pozisyonda kafayı vurdu Ahamada % 100'lük golü önledi. Mücadelede gol olmayınca iki takım da 1'er puana razı oldu.