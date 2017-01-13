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13 Ocak 2017 Cuma
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    • Umutlar tükeniyor

    İlimiz Mengen İlçesi Gökçesu Beldesinde bulunan Köprübaşı Barajına balık tutmak giden ve üç gündür haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama faaliyeti akşam saatlerinde durduruldu.

    13 Ocak 2017 Cuma 09:04
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    Umutlar tükeniyor

    Haber; Aysun BEYKOZ

    Yapılan arama çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, “Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi Köprübaşı Barajına balık avlamak için çıktığı belirtilen iki vatandaşımızdan iki gündür kayıp. Jandarma, Afad ve Umke ekipleri ile birlikte yaptığımız arama-tarama çalışmalarınıolumsuz koşullar sebebiyle daha fazla sürdüremedik. Göl suyunun görüş açısının az olması, suyun taban kısmının balık ağları ile yoğun kaplı olması ve göl suyunun derin ve soğuk olması dalgıçlarımızın sağlığını olumsuz etkileyeceğini düşünülerek arama tarama faaliyetimizi mecburen sonlandırdık. Teknik donanımlı uzman ekiplerce arama-tarama çalışmalarına devam edilecek” dedi.

    Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi'nde bulunan Köprübaşı baraj gölünde çalışan 38 yaşındaki Halil Tor ile 18 yaşındaki Furkan Özçelik Salı günü balık tutmak için tekneyle göle açılmış ve şiddetli lodos nedeniyle tekneleri alabora olmuştu. Olay sonrası iki kişiden aileleri haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine haber vermiş ve dün gece saatlerinde keşif çalışması yapan Bolu Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi dalgıçları, bugün öğle saatlerinde gölde arama çalışması yapmıştı.

    Gölde kaybolan şahısların kullandığı teknenin battığı bölgede 12 metrede yaklaşık yarım saat arama yapan dalgıçlar bir sonuç elde edemediler. Yerel ekiplerce sonlandırılan arama çalışmaları yarın teknik donanımlı uzman ekiplerce devam edilecek.

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