Ünal; “Gayri meşru müdahalede bulundular”

Haber: Kasım ŞAHİN

Soğuk havada seçim TIR’ı üzerinde gerçekleşen açıklamaya sadece partililer katıldı. Türkiye’nin dört bir tarafından saat 12.00’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen açıklamanın Bolu bölümünde AK Parti Bolu İl Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Selma Ünal açıklamalarda bulunarak; “Türkiye Cumhuriyeti, 28 Şubat 1997 tarihinde ‘Demokrasiye Balans Ayarı’bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itilmiştir. ‘Post Modern Darbe’nin yıldönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunuhaykırmak için bugün bir aradayız” dedi.

TANKLARDAN GÜÇ ALDILAR

Ünal açıklamalarını şöyle sürdürdü; Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları,yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeyemüdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin1000 yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüsetmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılanpranga Allah’ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir.İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altınaalmaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki,ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlereneden olmuştur.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARIMIZ ÇOK ACILAR ÇEKTİ

Darbeciler 28 Şubat’ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül’de olduğu gibigayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilerehaksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti biraraç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korkuve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojikzulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler.Demokrasi faciası yaşanan Türkiye’de dini inançları gerekçesiyle eğitim veçalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan birnesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getirenbaşörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindiyaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi.Adalet ve Kalkınma Partisi Genel MerkeziO gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsünedeniyle eğitim hakkından edilenler bugün TBMM’de milletimize hakkıyla hizmetetmektedir.

CUMHURBAŞKANIMIZ HESAP SORMAKTADIR

Siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek ‘muhtar’olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla, vesayetçilerden,zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır.Aziz milletimiz 15 Temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarakAnadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur.AK Parti iktidarıyla birlikte kırılan vesayet sistemi sonucunda böyle meş’umgünlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadele etmeyedevam edeceğiz. Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümetimiz vemilletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kastetmeyi aklının ucundan bile geçiremez.

ÖDÜN VERMEDİK VERMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vesayetodaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödünvermedik, vermeyeceğiz.AK Parti Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları olarak bizler üzerimize düşengörevin farkındayız. 28 Şubat’ta ikna olmadık! O dönem yaşananları unutmadık,unutturmayacağız. 28 Şubat’taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılanayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimizsonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz.Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız.28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyleilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye’nin güçlü yarınlarınamilletimizle birlikte yürüyoruz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren bizlere güvenipteveccühüne layık gören aziz milletimize saygılarımızı sunuyoruz.Halkın yanında yer alarak demokrasiye ve özgür iradeye sahip çıkan siz basınmensuplarımıza da katkılarınız için teşekkür ederiz.