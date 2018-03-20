Haber: Semih Baykal

AK Partinin Siyasi Akademisi programı için hafta sonu AK Parti Bolu İl Başkanlığına gelen Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisinin bozguncu olduğunu, Türkiye karşıtı dış güçlerle birlikte olduğunu, İsmet İnönü yönetimini ve Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kavga ettirmeye çalıştığını söyleyerek eleştirmişti. Ünal’ın bu açıklamalarına Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan sert tepki gösterdi.

“BUNLAR ÇOK HADSİZ İNSANLAR”

Konuyla ilgili Tanju Özcan; “öncelikle şunu merak ediyorum; Ak Parti Siyaset Akademisinde ne anlatıyor? Muhtemelen oy için yalanda, riyada, hırsızlıkta, her şey mubahtır diyordu. Bunlardaki şu anlayış bizi çok üzüyor; CHP bu ülke için ne yapmış, ne çivi çakmış? Daha satmaya çalıştıkları şeker fabrikası babalarından kalmadı. Bunu sürekli söyleyerek algı yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk’e dil uzatacakları cesaretleri olmadığı için rahmetli İnönü’ye dil uzatıyorlar. Ama asıl niyetleri, kafalarının ardındaki düşünce bu ülkenin kurucu felsefesi, Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’le ilgi. Dediğim gibi şimdi Mustafa Kemal Atatürk’e dil uzatamadıkları için bu ülkenin İkinci Cumhurbaşkanı, Kurtuluş savaşı kahramanı İsmet İnönü’ye dil uzatıyorlar. Bu da bizim vicdanımızı çok sızlatıyor. Bunlar çok hadsiz insanlar. Atatürk’le, Recep Tayyip Erdoğan’ı aynı kefeye koyamazsınız. Atatürk bu ülkenin kurucu lideri, Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede demokrasi sayesinde iş başına gelmiş eski başbakan ve mevcut Cumhurbaşkanı ve bir siyasi partinin de genel başkanıdır” dedi.