Ünalan güven tazeledi

Haber: Yasin Bilgi

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan genel kurulu yapıldı.Bolu Ticaret ve Sanayi odasının toplantı salonunda Birlik Başkanı İsmail Ünalan’ın selamlama konuşması ile başlayan kurul, divan oluşumun ardından gündemini gerçekleştirdi. Faaliyet raporlarının da okunmasının ardından yapılan seçimle mevcut Başkan İsmail Ünalan üyelerin oy birliğiyle güven tazeleyerek yeniden Birlik Başkanı seçildi. Tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeleyen İsmail Ünalan kendisini yeniden seçen seçmenlere teşekkür etti.