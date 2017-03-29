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29 Mart 2017 Çarşamba
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    • UNESCO Dünya Mirası Yolunda MUDURNU

    2015 Yılında UNESCO Dünya Miras Alanları Geçici Listesine dahil olan Mudurnu asıl listeye dahil olabilmek için adaylık dosyası hazırlama işlemlerine başladı.

    29 Mart 2017 Çarşamba 12:28
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    UNESCO Dünya Mirası Yolunda MUDURNU

     

    Haber: Aysun BEYKOZ

     

    Sürecin işleyişi ve listeye girebilmek için yapılacak çalışmaların paylaşıldığı toplantı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda düzenlendi. Toplantıya Bolu Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, Vakıflar Bölge Müdürü Temel Ünlü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Dünya Miras Alanları Şubesinden Evrim Ulusan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Tursab Başkan Danışmanı Halil Nur Çapa ve Tursab Kültürel Miras Direktörü Köyüm Özyüksel, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan ve bir çok davetlinin katıldığı toplantıda Mudurnu Alan Yönetimi Başkanı Dr. Ayşe Ege Yıldırım, ICOMOS ( Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) Türkiye Milli Komite Üyesi Prof. Dr. Tamer Gök, Çekül Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Edirne Selimiye Külliyesi eski alan başkanı Namık Kemal Döleneken birer sunum gerçekleştirdiler.

     

     Açılış konuşmasını yapan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, Mudurnu ilçesi hakkında kısa bir bilgi aktardıktan sonra; " Bugün nüfusu azalmış, küçük bir kasaba görünümü almışsa da, tarihteki önemi ve yaşayan kültürel dokusu, kültür seviyesi yüksek bir yer olmasını sağlamaktadır. Belediye olarak yerel ortaklarımızla da birlikte bu dokuyu yaşatmak için çalışıyoruz. Kültür Bakanlığı'ndan ve Valilik Emlak Katkı Paylarından, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan, Tarihi Kentler Birliği'nden ve özel sponsorlarımızdan hibeler kullanarak bir çok yapıda onarımlar gerçekleştiriyoruz.  Sosyal projeler yapıyoruz. Ancak henüz gerekli tüm işleri bitiremedik, daha yapılacak çok işimiz var. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bolu ili olmak üzere devletimizden daha fazla destek almaya ihtiyacımız var. Altyapı projelerimizi bitirip çevre düzenleme ve restorasyon uygulamalarımızı da ilerlettiğimiz takdirde, Mudurnu üzerindeki tozu atan bir mücevher gibi parlayacak ve bunun tüm il ve bölge çapında olumlu etkisi olacaktır. Bu kapsamda özgün değerlerimizi tanıtmak icin CittaSlow- Sakin Şehir ve UNESCO Dünya Mirası adaylıklarımızı koyduk. UNESCO Dünya Mirasi Geçici Listesi'ne 2015 yılında " Tarihi Ahi Kenti Mudurnu" adıyla girdik. Alan yönetimimizle birlikte kararlı, sistemli ve bilimsel esaslara dayalı bir şekilde bu doğrultuda çalışıyoruz. Sizleri de yanımızda görmeye devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

     

     Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin; Uzun soluklu bu yolda yerelde çalışan yetkililerin siyasi fark gözetmeden alan yönetimi çalışmalarını yürüttüklerini, yerelde düşündüklerimizin ulusal çapta yankı bulmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

     

     Mudurnu'nun turizm hareketine ilk başladığı yıllarda ilçede kaymakamlık yapan ve şu an da Bolu Vali Yardımcısı görevini sürdüren Mudurnu'luların gözünde çok ayrı bir yere sahip olan Ünal Coşkun " Mudurnu'da 2002 yılında görev yaptım. O tarihten beri ne ben Mudurnu'yu bıraktım, ne de Mudurnu beni bıraktı bir şekilde mutlaka yollarımız hep kesişti. Bağlarımız halen daha kuvvetli. Ziya Gökalp kültür konusuna çoğu noktada değinmiştir. Bir milletin ayakta kalabilmesi için kültürünü ayakta tutması gerekmektedir. Mudurnu Somut olan ve Somut olmayan kültürel miras öğeleri olarak oldukça zengin durumda. Özellikle Somut olmayan kültürel miras öğelerinden olan Ahilik Geleneği ve Ahilik Geleneğinin önemli bir parçası Esnaf Duası 700 yıldır süregelen bir gelenek. Milli düşünen vatanseverim diye düşünen insanlar için de çok saygı değer bir çalışma. Emeği geçen herkesi kutluyorum ve teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

     

     TURSAB ( Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Başkan Danışmanı Halil Nur Çapa, Tursab olarak Mudurnu'nun çıktığı bu yolda her daim destek olacaklarını belirtti. Konuşmalardan sonra sunum kısmında Mudurnu Alan Başkanı Dr. Ayşe Ege Yıldırım Alan yönetimi sürecini, alan yönetim planının hazırlanmış olmasının ne kadar önemli olduğunu, UNESCO Adaylık süreci hakkında bilgiler aktardı. Panelin diğer konuşmacısı Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komite Üyesi Prof. Dr. Tamer Gök,  ICOMOS ile ilgili bilgiler aktardıktan sonra, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil olup henüz alan yönetim planını hazırlamayan yerlerin fazlalığına dikkat çekti. Ülkemizden henüz 16 Dünya Mirası bulunmakta ama bizim ülkemiz kültürel olarak çok zengin durumda, bu sayının yüzlerce olması gerekir. Mudurnu bu işi baştan sıkı tutmaya başlamış. 2014te Alan Yönetimi hazırlanmış ve onaylanmış, 2016 yılında alan başkanı atanmış ve 2017 yılında Dünya Mirası olmak için başvuru için hazırlanılmaya başlamış. Bu müthiş bir şey bu kadar disiplinli ve tutarlı ilerlemeniz beni çok mutlu etti. Zaten Mudurnu bu konuda çalışabileceği en iyi kişiyi bulmuş. Ege Yıldırım işini çok seven işleyişi bilen ve tuttuğunu koparan birisi. Biz ICOMOS Türkiye Milli Komitesi olarak her zaman yanınızdayız. Umarım listedeki diğer yerlere de örnek olursunuz. Yürüdüğünüz bu yol zorlu ve uzun bir yol ama 40 km'lik bir maraton bile bir adımla başlar. En kısa süre içinde Dünya Mirası olmuş Mudurnu'yu konuşmak üzere hepinize teşekkür ediyorum diyerek sunumunu noktaladı.

     

     Edirne Selimiye Külliyesi Eski Alan Başkanı ve Çekül Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Namık Kemal Döleneken, ülkemizde Dünya Miras Alanları ile ilgili 1998 yılından sonra bir duraklama yaşandı. 1998 öncesi Dünya Miras Listesine girmek daha kolaydı, prosedür daha azdı. Alan Yönetim Planı istenmiyordu mesela. 1998 - 2011 arasında duraklamanın sebebi de bu. Şu an Bakanlıkta müthiş bir ekip var. Uluslararası toplantıları  takip ediyorlar, mevzuata hakimler, dil biliyorlar ve bu ekip bir çok alanı Miras Listesine dahil ettirmeyi başardı. Biz Edirne'de Selimiye Camii ve Külliyesini Dünya Miras Listesine dahil ettirebilmek için çok disiplinli bir çalışma sergiledik. Zaten ekibiniz kaliteli ve disiplinli olmazsa başarma şansınız çok az. Ama Mudurnu'nun en büyük avantajı Alan Yönetimi Planını hazırlamış olması. Yol uzun ve zorluklarla dolu ama Mudurnu'daki bu sinerji ve yerelde yöneticilerin birlikteliği güç verecektir. Toplantıya katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

     

     Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş programın kapanışında yaptığı konuşmada "Mudurnu ilçemiz Bolu'nun marka değerlerinden bir tanesi Uluslararası arenada Mudurnu'nun öne çıkması, ilimize ve tüm ilçelerimize pozitif katkılar sağlayacaktır. Bolu Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak hangi konuda elimizden ne geliyorsa katkı vermeye hazırız. Bugün burada bulunmak hepimizin ufkunu bir nebze daha genişletti" diye konuştu".

    Anahtar Kelimeler: 2015, Yılında, UNESCO, Dünya, Miras

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