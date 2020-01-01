Üniversite akademik ilana çıktı

Haber: N. Halid Altundal

Resmi Gazetenin 31 Aralık 2019 tarihli sayısında yer alan akademik ilana göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) 50 akademik personel alacak. 14 fakülte ve yüksekokula alınacak akademik personel için 15 günlük başvuru süresi bulunuyor. Yayınlanan ilana göre BAİBÜ 20 öğretim üyesi 3 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi ve 26 öncelikli alan araştırma görevlisi alacak.

Akademik ilanda yer alan bilgilere göre BAİBÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne 1 profesör, 1 doçent; Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi; Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümüne 2 profesör, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüne 1 araştırma görevlisi; Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne 2 doçent, Psikoloji Bölümüne 2 öncelikli alan araştırma görevlisi; Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne 1 doçent; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi; Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne 1 doçent; Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 2 öncelikli alan araştırma görevlisi; Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümüne 1 doçent; İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi; Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi; Gerede Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi; Bolu Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümüne 2 doktor öğretim üyesi; Muhasebe ve Vergi Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi; Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümüne 10 öncelikli alan araştırma görevlisi; Özel Hukuk Bölümüne 10 öncelikli alan araştırma görevlisi; Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümüne 2 öncelikli alan araştırma görevlisi alımı yapacak.

Akademik ilana başvuruda bulunacak adayların başvuru süresi, şartları ve detayları ile ilgili bilgilere 31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’den ulaşabilecekleri belirtildi.