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18 Aralık 2018 Salı
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    • Üniversite Akademik Personel Alacak

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre üniversiteye akademik personel alınacak.

    18 Aralık 2018 Salı 10:37
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    Üniversite Akademik Personel Alacak

    Haber: Kasım Şahin

    Konuyla ilgili olarak BAİBÜ’den yapılan resmi açıklama şöyle: “Üniversitenin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dalına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir. İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.”

    Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu : Dr.Öğretim Üyesi (1 Kişi)  (Yöresel yemekler ve sürdürülebilir gastronomi konuları hakkında çalışmaları olmak)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi’nden

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