Üniversite bütçeleri kabul edildi

Haber: N. HalidAltundal

2021-2023 yıllarını kapsayan mali plana göre, ülkemizdeki 127 üniversite için 45 milyar 272 milyon 489 bin lira ödenek ayrıldı. Ankara Üniversitesi, 2021 yılı için öngörülen 1 milyar 486 milyon 542 bin liralık bütçe ödeneğiyle, İletişim Başkanlığı (422 milyon 754 bin lira), Avrupa Birliği Başkanlığı (787 milyon 432 bin lira), Türkiye İstatistik Kurumu (500 milyon 954 bin lira), Yargıtay (1 milyar 446,4 milyon lira), Danıştay (235 milyon 675 bin lira) ve Sayıştay (441 milyon 550 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

İKİNCİ SIRADA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAR

İstanbul Üniversitesi, 1 milyar 444 milyon 452 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikici sırada yer aldı. Bunu 1 milyar 341 milyon 646 bin lirayla Hacettepe Üniversitesi, 1 milyar 177 milyon 845 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 1 milyar 90 milyon 331 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

ÜNİVERSİTE BÜTÇELERİ KABUL EDİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini cevapladı. Gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

BAİBÜ’NÜN BÜTÇESİ BELLİ OLDU

Kabul edilen 2021 yılı bütçesine göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin de bütçesi belli oldu. Buna göre BAİBÜ’ye 2021 yılı için 342 milyon 80 bin TL bütçe ayrıldı. Bütçede en yüksek payı 246 milyon 100 bin TL ile personel giderleri aldı.