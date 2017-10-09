Haber: Gönül OLUTÜRK

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2017 – 2018 akademik yıl açılışı ve 25. Yıl kutlamaları, Kongre Merkezi Bordo Salon’da yapıldı. Törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü, Bolu Garnizon Komutanı Aydoğan Budakçı, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Cumhuriyet Savıcı Önder Yaman, Bolu Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleşti.

Yapılan törende Bakan Özlü, büyük yardımsever, Bolu’nun babası ve İzzet Baysal Vakfı’nın kurucusu İzzet Baysal’dan övgü ile bahsederek; “Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin, 2017 – 2018 Akademik Yılı Açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Yeni akademik yılın; üniversitemize, siz saygıdeğer öğretim üyelerimize ve sevgili öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, kurulduğu 1992’den bu yana, sadece Bolu’nun değil, Türkiye’nin önemli bir eğitim merkezi olmuştur. Üniversitemiz, bu yönüyle, kendisine ayrıcalıklı bir yer edinmiştir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde bulunmak, benim için ayrı bir gururdur. Çünkü burada, sadece bir üniversitenin akademik yılı açılışını yapmıyoruz. Hayatını, sanayiye ve eğitime adamış bir büyük insanın çıktığı yolu takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi; “Bolu’nun Babası” merhum İzzet Baysal, ülkemizin en büyük sanayicilerinden biriydi. Ancak bu büyük işadamı, sadece sanayiye değil, çok daha büyük bir şeye yatırım yaptı. Kendi ifadesiyle, “en büyük eseri olan İzzet Baysal Vakfı” ile, bugün Türkiye’nin en hızlı büyüyen üniversitelerinden birine de can suyu döktü. Bilim ile sanayiyi, kendi kimliğinde buluşturmayı başardı. Bilim ile sanayinin, birbirinin can yoldaşı olduğunu hepimize ispatladı. İzzet Baysal’ın o en büyük eserinin meyvelerinden biri olan bu üniversite; 10 fakültesi, 4 enstitüsü, 6 yüksekokulu, 7 meslek yüksekokulu ve 15 araştırma merkezi ile 25 bin öğrenciyi geleceğe hazırlıyor. Bizler de bu hazırlığın bir parçası olma şansını yakaladığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“KAĞIT ÜZERİNDE ARGE MERKEZLERİ İSTEMİYORUZ”

Bakan Özlü, ARGE’ler hakkında konuşarak kağıt üzerinde değil faaliyette olmalarını istediğini söyleyerek; “Üniversitelerde ARGE seferberliği başlatıyoruz. Buradan tüm üniversitelerimize seslenmek istiyorum: ARGE denizinden kaçmayın. Bilgi okyanusunda yüzmek istiyorsanız, ARGE denizinde ıslanmanız, ARGE denizini geçmeniz gerekiyor. “Üniversitelerde ARGE seferberliğinde”, en büyük görev üniversitelere düşmektedir. Kâğıt üzerinde ARGE merkezleri istemiyoruz. İşleyen, üreten, somut araştırmalara ve sonuçlara imza atan ARGE merkezleri istiyoruz. Çünkü kâğıt üzerinde kalan bilim, bilim değildir. Bilim; ete, kemiğe bürünmelidir. Biz, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu konuda üzerimize ne düşerse yapacağız. Yeter ki siz isteyin. Buradan açık ve net bir şekilde ifade ediyorum: Kapımızı çalın. Bizi zorlayın, eksik bıraktığımız bir alan varsa yakamıza yapışın. Yeter ki bilim üretin. Ürettiğiniz bilimi bu kampüslerin, sınıfların içinde bırakmayın, sahaya taşıyın. Bakanlık olarak size her türlü desteği vereceğimizi, açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bu sözümü, bir sözleşme olarak kabul edin. Bizler, ARGE’ye ayırdığımız kaynakları, mali bir yük olarak görmüyoruz. Bizim anlayışımızda; ARGE’ye yatırım külfet değildir, nimettir. Çünkü bilginin ürüne dönüşmesinin en temel aracı ARGE ve inovasyondur. Bunu sağlamadan, ürettiğimiz bilimden katma değer sağlamamız imkânsızdır” şeklinde konuştu.

“BEŞERİ SERMAYENİN GELİŞMESİ ŞARTTIR”

Bakan Özlü, ülkemizin stratejik hedeflerine ulaşabilmesi adına beşeri sermayenin gelişmesinin şart olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; “Üniversitelerimiz yarısında, ARGE araştırma altyapısı yeterli düzeyde değildir. Bugün devlet üniversitelerinde 2 bin 456 adet, Vakıf üniversitelerinde 545 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Bu sayıları artırmamız ve bu merkezleri daha işlevsel hale getirmemiz gerekmektedir. Türkiye’nin stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için, üniversitelerimizin ve beşeri sermayenin gelişmesi şarttır. 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Üretim Reform Paketimiz, üniversitelerimiz için çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Eskiden, Bilimsel Araştırma Bütçelerinden, sadece cihaz ve sarf malzemelerine harcama yapılıyordu. Yeni düzenlemeyle, projelerde görev alacak tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize de burs vereceğiz. 2023 hedeflerimiz kapsamında, yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesi sürecinde, bilginin ürüne dönüşmesi, öncelikli hedeflerden biridir. Bu amaçla, artık üniversitelerimiz, sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer şirketi kurabilirler. Yapılan bir başka düzenleme, post-doc, yani doktora sonrası araştırmacı düzenlemesidir. Bu yeni düzenlemeyle, artık doktora sonrası araştırmacı düzenlemesi, bizim üniversitelerimizde de uygulanacaktır. Böylece, yüksek öğretim kurumlarımızın araştırma kapasitesi artacaktır.”

“YOLUNUZA ÇIKAN ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ”

Bakan Özlü, açıklamasının sonunda hükümet olarak gençlerin yoluna çıkan engelleri kaldıracaklarını söyleyerek; “Hepimiz farklı alanlarda olsak da aynı dertle dertleniyoruz, aynı hedefe koşuyoruz. O hedef; daha güçlü, daha ileride, daha yukarılarda bir ülkedir. O hedef, güçlü Türkiye’dir. Sizler o hedef için araştıracaksınız, geliştireceksiniz, fikir üreteceksiniz, fikirlerinizi sahaya taşıyacaksınız. Bizler de hükümet olarak sizin önünüzü açacağız, yolunuza çıkan engelleri kaldıracağız. Çünkü başka Türkiye yok. Çünkü bizim için başka bir gelecek yok. Dünya bilgide ve teknolojide yarışıyor. Bizim, bu yarışta geri kalma lüksümüz yok. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bunun için var. Bizler, sizler için varız. Yeni akademik yılın, Abant İzzet Baysal Üniversitesine, bütün üniversitelerimize, hocalarımıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere, yeni akademik yılda, sonsuz başarılar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının sonrası İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Bakan Faruk Özlü’ye teşekkür plaketi verdi.

BAKAN ÖZLÜ ÖĞRENCİLERE YEMEK İKRAM ETTİ

Programın bitmesinin ardından Rektörlük binasında yemek yemeye giden Bakan Faruk Özlü öğrencilere hoş bir sürpriz yaptı. Kongre merkezinin önünde öğrencilere ve personellere dağıtılan yemeğin başına geçen Bakan Özlü, gençlere yemek ikramında bulundu.

ÖĞRENCİLER UYUDU

Akademik yıl açılışında her sene yaşanan öğrenci görüntüleri vardı. Protokol konuşmaları esnasında arka tarafta oturan öğrencilerin uyuduğu kameralara takıldı. Öğrencilerden bazıları birbirlerine yaslanarak tören sonuna kadar uyudu.

İLK DERS TARHAN’DAN

Konuşmaların ardından törene katılan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a, Abant İzzet Baysal Rektörü Mustafa Alişarlı ve Bakan Faruk Özlü ‘Onursal Doktora’ belgesini verdi. Belge takdimlerinin ardından yılın ilk dersini konuk rektör Tarhan verdi.