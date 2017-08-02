Haber: Semih Baykal

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, sabah saatlerinde basın yayın organlarında çıkan haciz haberi ile gündeme oturdu. İddiaya göre, 2013 yılının Mayıs ayında Sıla konserinin iptal olması üzerine taraflar karşılıklı davalarda bulunmuştu. Dava sonuçlarına göre Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne haciz konulmuştu.

Çıkan haberlerin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi yetkilileri bir basın açıklamasında bulundu. Yetkililer üniversite eşyalarına haciz konulamayacağını belirterek “Bugün bazı basın yayın organlarında 2013 yılındaki bahar şenliklerinde sözleşme kapsamında bulunan bir konserle ilgili kamuoyunu yönlendirici ve yanıltıcı bazı haberler yer almıştır. Konuyla ilgili doğru bilgi verilmesi amacıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü aşağıdaki açıklamayı kamuoyunun dikkatine sunmaktadır: Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 29.01.2015 tarihli kararıyla, Lila Organizasyon tarafından sözleşmeye aykırı olarak gerçekleştirilmeyen 14.05.2013 tarihli Sıla Konseri nedeniyle Lila Organizasyon’un 87.084,00 TL’yi Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne ödenmesine, gerçekleştirilen Aydilge ve Yeni Türkü Konserleri için 47.884,40 TL’nin Lila Organizayon’a ödenmesine karar verilmiştir. Üniversitemiz ve Lila Organizasyon karşılıklı olarak alacaklarını icraya koymuşlar; Lila Organizasyon bir miktar borcunu ödemesine karşın tüm borucunu ödemediğinden Lila Organizasyon firmasına ait araçlara haciz konulmuştur. Bir devlet üniversitesi olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin mallarına haciz konulması kanunen mümkün değildir. Aksi yönde bir işlem varsa, bu kanunsuz işlem usulü dairesinde kaldırılacağı gibi, kanunsuz işlem yapanların da sorumluluğu doğacağı da izahtan varestedir.” ifadelerini kullandı.