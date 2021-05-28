Üniversite kampüsünde kaza

BAİBÜ Gölköy Yerleşkesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Üniversite kampüsünde kaza

Haber: N. Halid Altundal

Alınan bilgiye göre, Murat K. idaresindeki 14 ES 881 otomobil ile Ayşe Y. yönetimindeki 81 BA 671 plakalı cip, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Gölköy Yerleşkesindeki kapalı yüzme havuzu kavşağında çarpıştı. Kazada hurdaya dönen cipte sıkışan Ayşe Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Remziye K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

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