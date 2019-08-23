Üniversite kavşağında kaza

Haber: Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Orhan C. idaresindeki 14 EE 846 plakalı hafif ticari araç Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) kavşağında bulunan trafik ışıklarında durmak için yavaşlayan Ayhan Ş. yönetimindeki 14 ER 674 plakalı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kara yolundan İstanbul istikametine bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması sonrası normale döndü.