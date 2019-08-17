Üniversite kazananlar dikkat!

Haber: Esra Perçin

2019 YKS Tercih Sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından Kurban Bayramı öncesinde açıklanmıştı. Yükseköğretim Kurulu(YÖK) yaptığı duyuru ile yüz binlerce öğrenci için üniversitelere elektronik kayıt döneminin başladığını duyurdu. 2014 yılında başlatılan sistem ile öğrenciler artık kazandıkları üniversitelere gitmeden kayıtlarını internet üzerinden yapabiliyor.

Üniversite kazanan adaylar kayıtlarını 21 Ağustos saat 23.59’a kadar E-Devlet üzerinden yapabilecekler.

ÜNİVERSİTEYE GİTMEDEN KAYIT

YÖK resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Bilindiği üzere YÖK tarafından, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarımızdaki bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtlarının daha önceden belirlenen 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınması yerine, başvuru sürelerinin adayların lehine genişletilmesi amacıyla 16-21 Ağustos 2019 tarihlerinde alınması kararı alınmıştır. Bu bağlamda, 2019-YKS yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, ‘Öğrenci dostu Yeni YÖK’ün 2014-2015 öğretim yılından itibaren e-devlet kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunmuş olduğu elektronik kayıt (e-kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden elektronik ortamda kolayca yapabileceklerdir.”

SON GÜN 21 AĞUSTOS

Duyuruda ayrıca kayıt işlemi ile alakalı, “E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan ‘Üniversite E-Kayıt’ uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 21 Ağustos gecesi saat 23:59’a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Adayların ‘e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde’ dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekmektedir. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır” denildi.

Duyuruda son olarak ise şunlar belirtildi: “E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir. Üniversiteye giderek yapılacak olan kayıt işlemleri sürecinde ise bir değişiklik olmayıp, şahsen yapılacak kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.”

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2019, 01:34