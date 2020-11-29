Üniversite mezunu öğrenci alınacak

Haber: N. Halid Altundal

Polis Akademisi Başkanlığı, bünyesindeki Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Polis Akademisinden yapılan duyuruda, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 5 440’ı erkek, 960’ı kadın olmak üzere toplam 6 bin 400 lisans; bin 360’ı erkek, 240’ı kadın olmak üzere ise toplam bin 600 ön lisans öğrenci alımı yapılacak. Alıma ilişkin esaslar ve sınav takviminin önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacağı belirtildi.