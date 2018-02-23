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Merhum hayırsever İzzet Baysal’ın ilimize bıraktığı en büyük değerlerden biri olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Yeni açılan fakülte ve bölümler ile beraber nüfus artışı yaşayan üniversitemizde okuyan öğrenci sayısı 32 bine yaklaştı. Öğrencilere kendi evlerinde gibi hissettirmeyi amaçlayan hastane yönetimi AİBÜ öğrencisinden ilave ücret alınmayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan Özel Fatma Hatun Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Demir, AİBÜ öğrencisinin Özel Fatma Hatun Hastanesi’nin misafiri olduğunu belirtti.

Demir, “Bizler yönetim kurulu kararıyla üniversitemizde okuyan öğrencilerimizden fiyat farkı olarak herhangi bir ek ücret almayacağız. Buradan tüm üniversite öğrencilerimize bunu da duyurmak isteriz. Çünkü onlar bizim misafirimiz, geleceğimiz, Bolu’da yaşayan çocuklarımız. Biz Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrencilerinden hastanelerimizde sağlık hizmeti aldıklarında hem Özel Çağsu Hastanesi’nde hem de Özel Fatma Hatun Hastanesi'nde ilave fark ücreti almayacağız. Bizim hastanelerimize müracaat eden üniversite öğrencilerimizin ayaktan tedavi, tahlil, yatarak tedavi, ameliyat gibi işlemlerde herhangi bir ücret vermeyecek. Bu sadece Abant İzzet Baysal Üniversitesinde okuyan bizim için misafir kabul ettiğimiz öğrencileri için geçerli. Onlardan tek isteğimiz güncel öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmaları. Öğrenci kimliklerini ibraz ettikleri takdirde hastanemizde ilave fark ücreti ödemeyeceklerdir. Sadece devletin aldığı 15 TL katkı payı ödemesi yapılacak” şeklinde konuştu.