Üniversite öğrencileri güvende

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Polis ekipleriBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde kız öğrencileri rahatsız eden veya üniversite öğrencisi olmayanlara yönelik uygulama yaptı. Üniversite’nin çıkış kısmında bekleyen ekipler, araçları durdurarak öğrenci belgesi kontrolü yaptı. Uygulamanın zaman zaman gece saatlerinde de yapılacağı bildiren ekipler, 2. Öğretim (Gece Okulu) öğrencilerinin güvenliğini sağlamak için gece üniversite çevresinde güvenlik amaçlı uygulama yapacak.

Özellikle kız öğrencilere yönelik yapılan sarkıntılıkları önlemek ve güvenliklerini sağlamak amacıyla yapılan uygulama, öğrencilerin kendilerini güvende hissetmesini sağlayacak. İlimizde öğrenim gören öğrencilerin güvenliği için yapılan uygulama kamuoyu tarafından takdir toplarken bir öğrencinin kullandığı özel aracın arka camında, “Ka-Fa 1500 yazısı” dikkat çekerken, polisler camdan yazının kaldırılması gerektiğini açıkladılar.