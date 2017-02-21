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21 Şubat 2017 Salı
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    • Üniversite öğrencilerine çağrı

    16 Nisan’da yapılacak referandum ile alakalı CHP Bolu Gençlik Kolları Başkanı, öğrencilerin oylarını Bolu’da nasıl kullanacakları konusunda uyarıda bulundu.

    21 Şubat 2017 Salı 12:26
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    Üniversite öğrencilerine çağrı

    HABER:Kasım ŞAHİN

    Referandum öncesinde öğrencilerin oy haklarını kullanabilmeleri için ikametlerini Bolu’ya aldırmalarını isteyen CHP Bolu Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz yaptığı açıklamada, “Değerli genç kardeşlerim; Her birimiz ülkemizin çeşitli noktalarından hayallerimizin peşinden koşmak adına eğitimimizi tamamlamak zorundayız. Bu süreç partisel bir mesele değil, Memleket meselesidir. Abant İzzet Baysal Üniversitesin de öğrenim gören tüm genç kardeşlerim; Bu ülke'de yaşıyorsak, güzel ülkemizin geleceğini belirlemek Cumhuriyet ve değerlerine sahip çıkmak bizim birinci vazifemizdir. Bizler Cumhuriyeti masa başında kazanıldığına inanların değil Cumhuriyet ve Hürriyetimizi kurtarmak için bıyığı bile çıkmadan şehit olan büyüklerimizin, ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'lerin, evlatlarıyız. Bildiğiniz gibi 16 Nisan 2017'de bir referandum olacak bu süreç şimdiden başladı. 
    Üniversite okuyan kardeşlerimizin bulunduğu İl'de oy kullanabilmesi için İkametgahlarını Bolu'ya aldırması gerekiyor. 26 Şubat 2017 son tarih. Evde kalan arkadaşlarımız üzerine ait bir fatura ve ıslak imzalı öğrenci belgesi ile, yurtta kalan arkadaşlarımız yurtta kaldığına dair bir belge ve ıslak imzalı öğrenci kimlik belgesi ile bu işlemi ilçe seçim kurulundan gerçekleştirebilirler. 

    Unutmayın vaziyet kötü, vazife mühim!

    Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: 16, Nisan’da, Yapılacak, Referandum, Alakalı

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