Bolu Belediyesi nüfusu artırmak için üniversite öğrencilerine de ikametlerini Bolu’ya aldırması için çağrıda bulunmuş ve Bolu Kart’ın güncellenmesi için gerekli olan belgeleri getirerek kartlarını yenileyen tüm üniversite öğrencilerine Bolu Belediyesi tarafından teşekkür mahiyetinde yeni kartlarında kullanabilecekleri 10 biniş hediye yükleneceğini belirtmişti.

Bolu Belediyesi sosyal medya üzerinden yaptığı “Bolu Belediyesi sözünde durdu” başlıklı açıklamada: 10 binimlik hediye üniversiteli öğrencilerimizin kartlarına yüklendi. Belediye Özel Halk Otobüslerinde kullanılmak üzere Bolu Kartlarını güncelleyen Üniversiteli öğrencilerimizin kartlarına bugün itibariyle 10 binimlik hediye yüklendi.” ifadelerine yer verdi.