Haber: Semih BAYKAL

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2. sınıf öğrencisi Furkan Şahin, sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaşım yapan arkadaşına mesaj göndererek Atatürk’e ağır hakaret etti. Gönderilen mesajların sosyal medya üzerinde paylaşılması ile herkesin tepkisini çeken olay sonrası kısa sürede Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’e binlerce şikayet yapıldı. Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatan Furkan Şahin isimli öğrenci, arkadaşının Atatürk paylaşımı sonrası gönderdiği mesajında Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için ilk olarak, “…Atatürk’ünü kaldır şunu” yazdı. Arkadaşının “Düzgün konuş” karşılığı vermesi üzerine haddini bilmez öğrenci bu kez Atatürk hakkında daha ağır küfürlerle, “Konuşmuyorum, …atanın ölüsünü dirisini. Özel günlerde yapmacık yapmacık paylaşımlar yapıp dikkat çekmeye çalışma. Kaldır şunu. Kandillerde mevlütlerde paylaşmazsınız … kandiliniz mübarek olsun diye, bugün Cuma mal paylaşsana cumanız mübarek olsun diye. … atanı Atatürk’ünü şimdi. Kaldır çabuk şunu” diye cevap yazdı. Mesajların sosyal medyada paylaşılmasından sonra Furkan Şahin’e ulaşan öğrencileri Şahin, “Sevgilimden ayrıldım. O yüzden saçmaladım” diye bahanelerle kandırmaya çalıştı.

Cumhuriyetimizin Kurucu Mustafa Kemal Atatürk’e ağır hakaret içeren mesajları gören binlerce öğrenci ve vatandaş ise, “Atatürk bu devletin, bu milletin en zor zamanlarında kurtarıcı olmuştur. Furkan Şahin denen bu kendini bilmez gibi yüzlerce cahil türemeye başladı son zamanlarda. Devlet büyüğümüze yapılan bu iğrenç hakaretlere karşı kimsenin kayıtsız kalmaması gerekmekte ve bu kişi adalet önüne çıkartılmalıdır” diye tepkilerini dile getirdiler.

Mustafa Kemal Atatürk’e açıkça küfür eden öğrenci hakkında Abant İzzet Baysal Üniversitesi yönetiminin ise bir disiplin soruşturması yapıp yapmayacağı ise öğrenciler arasında merak konusu oldu.