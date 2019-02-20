Üniversite öğrencisinin hazin sonu

Haber: Kasım ŞAHİN

Korkunç olay sabah saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Muhtarı Mehmet Özbey’in muhtarlık ofisine gelmesiyle ortaya çıktı. Muhtar Özbey, ofisin hemen yanında bulunan köprünün demirlerine asılı vaziyette hareketsiz duran genç bir kişiyi görmesi üzerine durumu polise bildirdi.

İntihar eden kişinin 22 yaşındaki Rıfat Seyidoğlu olduğu ve Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenci olduğu tespit edildi. Gencin neden intihar ettiği ise araştırılıyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 10:25