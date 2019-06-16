Üniversite-Sanayi işbirliği artıyor

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve beraberindeki heyet ile Bolu’nun önde gelen sanayi kuruluşlarından olan SEM-MAK Makine İmalat San. ve Tic. Ltd. Şirketinin Kurucusu ve Başkanı Emin Semercioğlu, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdiler.

Rektör Alişarlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaman, Prof. Dr. Samettin Gündüz ve Prof. Dr. Aydın Him, Genel sekreter Murat Tok, Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Özyurt, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Gökkır, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin Halis, Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları ve akademisyenler ile birlikte SEM-MAK’ı ziyaret etti. Görüşmeye, SEM-MAK’ın üst düzey yönetici ve çalışanları da katıldı.

Görüşmede Rektör Alişarlı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin sanayi sektörüne sağlayabileceği katkılar ile üniversite-sanayi iş birliğinin güçlü ve etkili şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar konusunda heyete önemli bilgiler verdi. Öğrenci ve öğretim elemanlarının sanayicilerle buluşturulmasının hedeflendiğini vurgulayan Rektör Alişarlı, “Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarındaki öğrencilerimizin bir dönemlerini sektörde değerlendirmelerini amaçladığımız ve bu yıl uygulamaya koyacağımız ‘3+1 Modeli’nin de üniversite-sanayi iş birliğini güçlendireceği inancındayız” dedi.

Rektör Alişarlı, özellikle lisans üstü tezlerde sanayi sektörünü ilgilendiren konuların çalışılmasının önemini de vurguladı.

Emin Semercioğlu ise, sanayi sektörünün kapılarının Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne her zaman açık olduğunu ve SEM-MAK olarak üniversite-sanayi işbirliğininin Bolu’nun gelişmesi adına önemsediklerini bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi.