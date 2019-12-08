Üniversite-Sanayi işbirliği devam ediyor

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Öz-Kan Makine Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, içme suyu sistemlerinde kullanılan vanalar ve bağlantı elemanlarının üretimi ve kullanımında, kamu ve büyük sanayi kuruluşlarının yararlanabileceği projelerin değerlendirildiği bir eğitim semineri gerçekleştirildi. İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen semineri, Öz-Kan Makine Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ümit Şevik, Yurtiçi Satış Müdürü Özgür Gündoğdu ve Marmara Bölge Satış Yöneticisi Emre Karaman verdi.

Seminere; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Özyurt, dekan yardımcıları, Makine Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Seminerde, Öz-Kan Makine tarafından üretilen birçok tesisat parçaların üretimi ve kullanımı hakkında bilgiler verildi. Özellikle altyapısını geliştirmek isteyen belediyeler ile büyük sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bu ürünlerin kullanıldığı projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Soru cevap bölümünün ardından konuk yöneticiler Ümit Şevik, Özgür Gündoğdu ve Emre Karaman’a Dekan Prof. Dr. Ömer Özyurt tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Öz-Kan Makine tarafından da bir öğrenciye tablet bilgisayar hediye edildi, iki öğrenciye ise staj olanağı sağlandı.