Haber: Aysun BEYKOZ

Sakarya Üniversitesi koordinatörlüğünde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi ortaklığı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası iştirakiyle yürütülen proje kapsamında, İlimizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli ve Avrupa’da yerleşkesi bulunan firmaların temsilcileri ile Odamızda bir toplantı gerçekleştirildi.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Sakarya Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürü Neriman Kanbur, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi görevlisi Özlem Yelda Dilmen, Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Mehmet Mert Kaleci, Barilla Gıda Bolu Fabrika Direktörü Murat Bozkurt, Arçelik A.Ş. Yöneticisi Ender Kubilay, Schott Orim Cam A.Ş. Bolu Fabrika Direktörü Kadir Çalışgan, Tansel Elektrik A.Ş. Yöneticisi Atilla Yılmaz, Danone Hayat İçecek A.Ş. Fabrika Müdürü Kasım İyidiker, US X-Ray Röntgen A.Ş. Yöneticisi Cevdet Kahraman, GBS Gentaş A.Ş. Fabrika Müdürü Akif Aydın katıldı.

Toplantıda konuşan Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, “Yabancı menşeli veya Avrupa Birliği’nde yatırım yapmış firmalarımızın büyük çoğunluğunun temsilcileri şuanda burada. Üniversitemizde mezun olma aşamasına gelmiş arkadaşlarımız var. Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi, biliyorsunuz işsizlik. Arkadaşlarımızın mezun olduktan sonra özel sektör ile birleşmeleri biraz sıkıntılı oluyor. Süreç uzun sürebiliyor. Özel sektörü tanımamış oluyor; kendini yetiştirme fırsatı bulamamış oluyor. Bu konuda bir proje yazıldı. Mezuniyete yakın olan arkadaşlarımıza staj imkanı sağlanacak. Toplantının benzeri üç ilimizde de olacak. Projenin ayrıntılarını koordinatör hocamız anlatacak. Firmalarımızdan da bu konuda destek ve yardım isteyeceğiz. Üç üniversitemizdeki öğrencilerimize, bölgemize sahip çıkmalarını isteyeceğiz. Şimdiden katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.

Proje koordinatörü Sakarya Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürü Neriman Kanbur ise yaptığı konuşmada “Biz projeyi hazırlarken bölgeden yola çıkalım istedik. Her üç ilin üniversitelerinde de mühendislik bölümleri aktif bölümler. Çok iyi çocuklar yetiştiriyoruz. Bunları mezun ediyoruz ama bir zaman sonra bize gelip ‘bizi kimse istemiyor, bizim deneyimimiz yok’ diyorlar. İşyerleri ile görüştüğümüzde de ‘bizim istediğimiz, istihdam edebileceğimiz kalibrede öğrenciniz yok’ tepkisini aldık. Sonra fark ettik ki, biz öğrenciye okuttuklarımızı yaşatmadığımız için, size devrettiğimizde siz bir, bir buçuk yıl daha bu kişiye yatırım yapmak durumunda kalıyorsunuz. İşveren için de hizmet almadan yatırım yapmak uygun değil. Biz de bunu öğrencinin öğreniminin bir parçası haline getirerek yapmayı istedik. Biraz genişleterek öğrencilerimizin deneyimlerini Avrupa’da yapmaya karar verdik. Bu etapta halihazırda mevcut pazarlarınızdan yararlanmak istiyoruz. Böylelikle, öğrencimiz deneyimini Avrupa standartlarında alacak, geriye döndüğünde de sizin işinize yarayacak.” ifadelerine yer verdi.

Toplantının devamında proje ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi ve firma temsilcilerinden bilgi ve görüşleri alındı. Mühendislik bölümlerinde 3 ve 4. sınıflarda eğitim gören öğrencilerin, reel sektörün talep ettiği nitelik ve donanıma sahip olarak mezun olması amacıyla, Avrupa’da staj yoluyla eğitim almalarını öngören proje kapsamında, üç ilde bulunan Üniversitelerden belirlenecek olan mühendislik bölümü öğrencileri, firmaların Avrupa’da bulunan kuruluşlarında staj yapma olanağına kavuşacak.