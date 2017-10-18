Haber: Ceylan Beykoz

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, YGS ve LYS’nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özer, ilk olarak adayların şikayet ettiği konularda iyileştirme yapacaklarını söyleyerek; “ Sınavlara girişte uygulanan 09:45 kuralını kaldırıyoruz. 15 dakika kuralını uygulanmayacak. Sınav başlama saati olan 10.00’dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrencinin lehine olabilecek ve ÖSYM’nin işleyişinde herhangi bir problem oluşturmayacak her türlü iyileştirmeyi yapacağız” dedi. Özer; “Önceliğimiz, ÖSYM içerisinde güvenliği maksimum seviyede tutmak, ondan sonra sınavın sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Sınav kuralları ile ilgili şu anda çalışma yapıyoruz. Sınavların ölçme ve değerlendirme ilkeleri açısından isabetli ve geçerli olması da her daim önceliğimiz” diye konuştu.

SINAVA BAŞVURULAR MART AYINDA BAŞLAYACAK

Özer açıklamasının devamında ; “YÖK tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınav sisteminin gerçekleştirilmesiyle ilgili her türlü hazırlığımızı yaptık. Onunla ilgili hiçbir problemimiz yok. Sınava başvuru mart ayı içinde yapılacak. Müfredat dışı soru kesinlikle sorulmayacak. İki oturumun toplam ücretinin 120 lira olmasını planlıyoruz. Sınav, okullar kapandıktan sonra gerçekleştirilecek. Üzerinde durduğumuz tarih, Ramazan Bayramı sonrasında 23-24 Haziran 2018. Sınav sürelerinin ne olacağı konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Cumartesi günü öğleden sonraki oturum tek olacağından, sınav süresini de buna göre ayarlayacağız. Sınav süresi konusunda adaylarımızın içi rahat olsun. Zaman konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Hatta tercihi netleşmiş olan, sayısal, sözel veya eşit ağırlık tercihi netleşen adayların, sadece iki testi alacakları için çok daha geniş bir sürede soruları çözme imkanları olacak” şeklinde açıkladı.

“ENGELLİLER BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

ÖSYM’de engelli adaylar için daire başkanlığı kurulduğunu, 15 sınav merkezinde engellilere yönelik sınav yapılabildiğini vurgulayan Özer, “2018 yılı için tüm sınav merkezlerinde engellilerin sınava girebilmesiyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Hedefimiz bu. Engelliler bizim için çok kıymetli, engellilerin önündeki engelleri kaldıracağız” ifadesini kullandı.

“GERİYE DÖNÜK İNCELEMELER BAŞLATIYORUZ ”

Son olarak, sınav güvenliği ile ilgili konuda kendilerinden önce başlayan bir sürecin bulunduğuna işaret eden Özer,; “Biz bunun takipçisi olacağız ve çok daha güçlü bir hale getireceğiz. Soru hazırlamadan sınavın bitmesine kadar geçen tüm süreçleri takip edebilen bir sistem kuracağız. Ayrıca, geriye dönük olarak da süreçleri izlemeye alacağız. ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlara ilişkin geriye dönük incelemeler başlatıyoruz. Herhangi bir soruşturma olması gerekmiyor. ÖSYM, kendi kontrol mekanizmalarını kuracak. Yani, belli bir sistematik çerçeve içerisinde geriye dönük olarak adayların 10 yıllık sınav sonuçları rutin olarak incelenecek” dedi.