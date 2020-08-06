Üniversite tercihleri başladı

Haber: N. Halid Altundal

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı(ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonunun başladığı duyurdu. ÖSYM’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir” ifadelerine yer verildi.

ÖSYM’nin tercih duyurusunda ayrıca şunlar belirtildi: “Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.”