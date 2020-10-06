Üniversiteler açılacak mı?





İlkokullardan sonra, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim için kademeli açılış yapılması üniversite öğrencilerinin tepkisine yol açtı. Üniversiteliler, “İlkokul, ortaokul, lise hatta anaokulu bile açılırken üniversiteler neden açılmıyor?” diye tepki gösteriyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ın talimatıyla üniversitelilerin bu taleplerinin tek tek dikkate alındığı ve daha önce birinci dönemle ilgili online yapılması planlanan ve eğitimin online veya hibrit yapılmasıyla ilgili yetki üniversitelere devredildi. Üniversiteler de, tıp-hemşirelik-mühendislik gibi uygulama gerektiren eğitimleri dışında, Şubat ayına kadar online eğitim yapma kararı aldı.

Yüz yüze eğitimle ilgili ilk ve orta dereceli okullarda alınan ara geçiş kararlarından sonra önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversiteler için de genel bir açılış kararını kamuoyu ile paylaşılması üzerinde durduğu, sürecin Bilim Kurulu ile birlikte takip edildiği öğrenildi. Ankara'da üniversitelerin de, kısmi uzaktan ve kısmi yüz yüze eğitimle açılması yönünde genel bir eğilim ortaya çıktığı yine de Bilim Kurulu kararlarına göre hareket edileceği ve üniversiteler için güz dönemi tüm dersler için uzaktan eğitimin eksiksiz planlandığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde kabine toplantısından sonra şu açıklamayı yapmıştı; “Eğitimde yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1., 2., 3. Ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatıyoruz. Ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde özel eğitime geçilecek.”

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 00:14