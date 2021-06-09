Üniversitelerde aşılama başlıyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla devam ederken aşı önceliği tanınan gruplara da her geçen gün yenisi ekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada aşı programına dahil edilen yeni grupları kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada, “Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da başlıyoruz. Bu güce güvenin” ifadelerine yer verdi.