Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerde uygulamalı eğitimin yüz yüze, teorik eğitimlerin ise uzaktan yapılabileceğine ilişkin görüşü Yükseköğretim Kurulu’na(YÖK) ilettiklerini bildirdi.

“ENDİŞELER ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETİM ELEMANLARINCA BİLDİRİLDİ”

Bakan Koca’nın açıklamaları sonrası YÖK Yürütme Kurulu, üniversitelerde bahar döneminin nasıl yapılması gerektiğine dair konuyu görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantı sonrası YÖK’ten yapılan açıklamada, “Küresel Salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarımızın tüm programlarında eğitimler genel olarak çevrimiçi yöntemlerle kesintiye maruz kalmadan devam etmektedir. Bununla birlikte özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm ve/veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza bildirilmektedir” denildi.

“MEZUN DURUMUNDA OLAN ÖĞRENCİLERİN YETKİNLİKLERİ…”

Yükseköğretim Kurulunca ‘öğretim elemanları ile öğrencilerin’ de bu sürece dair görüşlerinin alınması yoluna da gidildiği belirtilen açıklamada ayrıca, “Bu maksatla 1 milyon 300 yüz bin kişiye yakın katılımcıyla YÖK tarafından Türkiye’nin ulusal ölçekte en büyük anketi gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları Sağlık Bakanlığı dâhil ilgili kurumlar ile paylaşılmıştır. Bu çerçevede özellikle mezun durumunda olan öğrencilerin yetkinliklerinin kazandırılmasında telafisi güç eksiklikler oluşabileceği düşünülerek uygulamalı ve teorik eğitimlerin sürdürülüş şekline dair Sağlık Bakanlığından görüş alınması uygun görülerek 02.02.2021 tarihinde Bakanlığa bu görüş talebi iletilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“TEDBİRLER EŞLİĞİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YAPILABİLECEĞİ…”

Açıklamanın devamında şunlar aktarıldı: “Sağlık Bakanlığı’nın görüş talebimize dün akşam cevaben yollamış olduğu yazıda ‘Son 3 haftadır ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha dikkatli davranılmasını gerektirmektedir. Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe sebep olabileceği de unutulmamalıdır’ şeklinde bilgi verilerek ‘Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir’ denilmektedir.”

UYGULAMALI EĞİTİMLER YÜZ YÜZE, TEORİK DERSLER UZAKTAN

Yaşanan gelişmeler ve Bakanlık görüşü bağlamında YÖK Yürütme Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda üniversitelere şu kararlar bildirildi:

1. Uygulamalı eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği,

2. Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması,

3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması,

4. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması,

5. Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi